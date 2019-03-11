ແມ່ຍິງຊາວອິນໂດເນເຊຍຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກກັກຂັງໄວ້ຢູ່ມາເລເຊຍມາ ນັບແຕ່ປີ 2017 ໃນຂໍ້
ສົງໄສວ່າຄາດຕະກຳ ອ້າຍຕ່າງແມ່ຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກ
ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ສານສູງສຸດ ຊາຮ ອາລຳ ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງກົວລາລຳເປີຣ ໄດ້ປ່ອຍໂຕ ນາງຊິຕີ ແອສ
ຢາຮ ໂດຍປາດສະຈາກການຂັດແຍ້ງໃດໆ ຫຼັງຈາກບັນດາໄອຍະການມາເລເຊຍ ໄດ້ຖອນ
ການກ່າວຫາວ່າຄາດຕະກຳ ປາດສະຈາກການໃຫ້ເຫດຜົນໃດໆ.
ໃນຂະນະທີ່ນາງໄດ້ຍິນສານປະກາດ ນາງແອສຢາ ອາຍຸ 26 ປີ ກໍໄດ້ກອດຄູ່ທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ດ້ວຍກັນ ຄືນາງ ດວນ ທີ່ ຮວງ ອາຍຸ 30 ປີ ທີ່ເປັນແມ່ຍິງຊາວຫວຽດນາມ ແລະໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ອອກມາ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນທັນທີ່ ນາງໄດ້ຮີບນຳພາໄປຫາລິຟ ແລະນຳພາໂຕໄປຫາລົດສະຖານທູດອິນ
ໂດເນເຊຍ ທີ່ລໍຖ້າຢູ່ນອກສານ. ພວກທະນາຍຄວາມກ່າວວ່າ ນາງຄາດວ່າຈະບິນໄປນະ
ຄອນຈາກາຕາໃນບໍ່ຊ້ານີ້.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອິນໂດເນເຂຍ ທ່ານຣັສດີ ກິຣານາ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ລັດ
ຖະບານມາເລເຊຍ ສຳລັບການປ່ອຍໂຕນາງແອສຢາ ແລະກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ
ນາງບໍ່ມີຄວາມຜິດ
ໃນຂະນະດຽວກັນ ການດຳເນີນຄະດີຂອງ ນາງຮວງ ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້. ສານໄດ້ມີກຳນົດ
ທີ່ຈະຟັງການປ້ອງກັນນາງຮວງ ໃນວັນຈັນຫຼັງຈາກຫຼາຍເດືອນຂອງການລ້າຊ້າມາ.
ແມ່ຍິງທັງສອງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າເອົາວັດຖຸແຫຼວ VX ທີ່ທຳລາຍປະສາດທາໃສ່ໜ້າ
ທ່ານກິມ ຢັງ ນຳ ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໃນນະຄອນກົວລາລຳເປີຣ ໃນວັນທີ 13 ເດືອນ
ກຸມພາ 2017.
ເຂົາເຈົ້າເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ຖືກກັກຂັງ ຫຼັງຈາກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເກົາຫຼີເໜືອສີ່ຄົນ
ໄດ້ຫລົບໜີອອກຈາກປະເທດໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ ເວລາທ່ານກິມ ໄດ້ຖືກສັງຫານ.
ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງພວກແມ່ຍິງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປັນເຫຍື່ອລໍ້ໃນການຄາດຕະກຳດ້ານການເມືອງ ໃນອັນທີ່ສະຖານທູດເກົາຫຼີເໜືອຢູ່ໃນນະຄອນກົວລາລຳ
ເປີໄດ້ພົວພັນນຳ.
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