ການໂຈມຕີທາງອາກາດອີກບັ້ນນຶ່ງຕ່າງຫາກ ທີ່ສົງໄສວ່າ ດຳເນີນການໂດຍລັດຖະບານຊີເຣຍ ແລະເທີກີ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນ ອີງຕາມພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ອັງກິດ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີບັ້ນນຶ່ງ ທີ່ເຊື່ອວ່າລັດຖະບານຊີເຣຍ ເປັນຜູ້ກະທຳ ແມ່ນມີຂຶ້ນຢູ່ຕະຫຼາດແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ມີຜູ້ຄົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຢູ່ເມືອງມາອາເຣດ ອາລ-ນູແມນ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດ 13 ຄົນ. ໜ່ວຍປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນຊີເຣຍ ທີ່ຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີ
ວິດແມ່ນ 9 ຄົນ.
ຕະຫລາດແຫ່ງທີສອງ ຢູ່ເມືອງຊາຣາກິບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ກໍຖືກໂຈມຕີທາງອາກາດ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນເສຍຊີວິດ ອີງຕາມພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ.
ເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ແມ່ນທີ່ໝັ້ນສຳຄັນແຫ່ງສຸດທ້າຍທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຫຼັງຈາກສົງຄາມກາງເມືອງທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 8 ປີ. ເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ທີ່ພາກັນຫລົບໜີ ມາຈາກເຂດອື່ນໆຂອງປະເທດ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ລັດຖະບານຊີເຣຍເລີ້ມການບຸກໂຈມຕີເຂົ້າໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໂດຍສາມາດຍຶດເອົາຫຼາຍໆບ້ານກັບຄືນມາ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫລືອຂອງເຮືອບິນລົບຂອງຣັດເຊຍແລະຊີເຣຍ.
ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການໂຈມຕີຕະຫຼາດໃນມື້ວານນີ້ແລ້ວ ກຳລັງເທີກີກໍໄດ້ທຳການໂຈມຕີເມືອງຣີຟາອາດ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຊາວເຄີດ ໂດຍທີ່ລູກປືນໃຫຍ່ໄດ້ຕົກລົງໃສ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນຶ່ງ. ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍກ່າວວ່າ ມີ 9 ຄົນເສຍຊີວິດ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເປັນພວກເດັກນ້ອກ.
ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ແລະຫຼາຍເຂດຂອງປະເທດແມ່ນ ຄວບຄຸມໂດຍກຳລັງຊາວເຄີດ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນພັນທະມິດກັບສະຫະລັດ.
ເທີກີໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ເມື່ອເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ເພື່ອໂຈມຕີພວກນັກລົບຊາວເຄີດ ຫລັງຈາກສະຫະລັດ ຖອນກຳລັງອອກໄປຈາກຊີເຣຍ.
ກຸ່ມທະຫານບ້ານຊາວເຄີດ YPG ເຄີຍຕໍ່ສູ້ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກຳລັງສະຫະລັດ ເພື່ອທັບມ້າງກຸ່ມ ລັດອິສລາມນັ້ນ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ເທີກີຖືວ່າ ກຸ່ມ YPG ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຍ້ອນເປັນພັນທະມິດກັບພວກກະບົດຊາວເຄີດໃນເທີກີ.
ເທີກີໄດ້ຢຸດເຊົາການບຸກໂຈມຕີ ເມື່ອເດືອນຕຸລາ ໂດຍສັນຍາຢຸດຍິງລະຫວ່າງ ເທີກີກັບຣັດເຊຍ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ກຳກັບນຳການຖອນກຳລັງຊາວເຄີດອອກໄປຈາກບໍລິເວນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນເຂດຊາຍແດນເທີກີຕິດກັບຊີເຣຍ.
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