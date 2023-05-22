ກຳລັງສະໜັບສະໜຸນຢ່າງວ່ອງໄວຫຼື RSF ຂອງຊູດານ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນວັນອາທິດວານນີ້ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງໄລຍະສັ້ນສະບັບໃໝ່ກັບກອງທັບຊູດານ.
ກຳລັງ RSF ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ພວກເຮົາຂໍຢືນຢັນ ຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນຄວາມໝັ້ນໝາຍ ຕໍ່ການຢຸດຍິງ…ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດສົ່ງ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ເປີດທາງຜ່ານໃຫ້ແກ່ພົນລະເຮືອນແລະສະໜອງທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ອາດຈະຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງປະຊາຊົນພວກເຮົາ.”
ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນມື້ນີ້ ພວກເຮົາຂໍຢືນຢັດອີກຕື່ມແລະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະທັບມ້າງວົງຈອນອຸບາດທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມຊະຕາກຳປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທຳແລະຢ່າງໂຫດຮ້າຍນັ້ນ.”
ກອງທັບຊູດານແລະກຳລັງ RSF ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງເປັນເວລານຶ່ງອາທິດ ໃນມື້ວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ລຸນຫຼັງການເຈລະຈາທີ່ເມືອງເຈດດາ ໃນຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ. ການຢຸດຍິງມີກຳນົດຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນຕອນແລງ ວັນຈັນມື້ນີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກກົນໄກການຕິດຕາມສິ້ງຊອມຂອງສາກົນ.
ຄວາມພະຍາຍາມກ່ອນໜ້ານີ້ຫຼາຍໆຄັ້ງ ເພື່ອແກ່ການຢຸດຍິງແບບຍືນຍົງໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໂດຍທີ່ແຕ່ລະຝ່າຍຕ່າງກໍກ່າວຫາຊຶ່ງກັນແລະກັນວ່າອີກຝ່າຍນຶ່ງເປັນຜູ້ລ່ວງລະເມີດ.