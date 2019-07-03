ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄົນ ອາຟຣິກາ ຢ່າງໜ້ອຍ 40 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ
ແລະ 80 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ສູນກັກຂັງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນ
ຖານ ໃນກັບນະຄອນຫຼວງ ຕຣິໂປລີ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້, ອີງຕາມລາຍ
ງານຂ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີ່ຊ່ວຍວ່າການກະຊວງພາຍໃນ ລີເບຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ສູງ
ສຸດແມ່ນສູງຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າການກູ້ໄພ ແລະ ການຄົ້ນຫາແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ປະມານ 200 ຄົນແມ່ນຢູ່ໃນສູນດັ່ງກ່າວ ໃນເມືອງ ຕາຈູຣາ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງ.
ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວບຄຸມນະຄອນຫຼວງ ຕຣິໂປລີ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລີເບຍ ທີ່ຖືກຮັບຮູ້
ໂດຍສາກົນ ແລະ ກອງທັບແຫ່ງຊາດ ລີເບຍ ຫຼື LNA ຂອງລັດຖະບານຄູ່ແຂ່ງ ທີ່ນຳພາ
ໂດຍນາຍພົນ ຄາລີຟາ ຮັຟຕາ ໄດ້ມີຄວາມຮຸນແຮງ ມາ ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ຢູ່ເຂດ
ນອກຂອງນະຄອນຫຼວງ ຕຣິໂປລີ ພ້ອມກັບບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຍັງຫຼາຍ.
ກອງທັບ LNA ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການໂຈມຕີໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້, ແລະ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ຜູ້ທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າ ກຸ່ມທະຫານບ້ານທີ່ສະໜັບສະໜູນ
ລັດຖະບານ.
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