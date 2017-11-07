ກອງທັບ ​​ອາກາດ ​ສືບສວນເບິ່ງວ່າ ເປັນຫຍັງ ປະຫວັດ ອາຊະຍາກຳ ຂອງມືປືນ ຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງໃຫ້ FBI

ກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ ກຳລັງສືບສວນເບິ່ງເບິ່ງວ່າເປັນຫຍັງມືປືນທີ່ຍິງສັງຫານ
ຜູ້ຄົນທີ່ໂບດໃນລັດ Texas ທີ່ຕ້ອງໂທດຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ ທີ່ເຮັດໃຫ້
ຜູ້ກ່ຽວຕິດຄຸກ ແລະຖືກໄລ່ອອກຈາກກອງທັບອາກາດນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຈົດບັນທຶກໄວ້ໃນ
ຂໍ້ມູນລົງຂອງອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ.
ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ມີການຈົດບັນທຶກໄວ້ ທ້າວ Devin Kelley ກໍຕ້ອງໄດ້ຖືກຫ້າມຈາກ
ການຊື້ປືນຍາວໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະລາວອາດຈະບໍ່ສາມາດສັງຫານ
26 ຄົນ ໃນວັນອາທິດແລ້ວ ທີ່ເມືອງ Sutherland Springs ຊຶ່ງເປັນເມືອງນ້ອຍໆ
ນັ້ນໄດ້.
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ທ້າວ Kelley ແມ່ນທະຫານອາກາດ ແຕ່ປີ 2010 ຫາປີ 2014. ໂຄສົກກອງທັບອາກາດ
ທ່ານນາງ Ann Stefanek ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຖືກນຳຂຶ້ນສານທະຫານ ໃນປີ 2012
ໃນຖານທຸບຕີພັນລະຍາແລະລູກລ້ຽງຂອງລາວ. ລາວໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກໜ້າທີ່ໃນ
ການປະພຶດປະຕິບັດບໍ່ດີ ໂດຍຖືກຫຼຸດຊັ້ນລົງ ແລະຖືກຈຳຄຸກນຳ.
ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເທື່ອນັ້ນ ຫ້ອງການສືບສວນພິເສດຂອງກອງທັບອາກາດ ທີ່ຖານທັບ Holloman ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຂອງທຳນຽບຫ້າແຈຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນໄປໃຫ້ສູນກາງຂໍ້ມູນທາງອາຍາແຫ່ງຊາດຂອງອົງການ FBI.
ກອງທັບທະຫານອາກາດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທົບທວນເບິ່ງຄະດີຂອງທ້າວ Kelley ແລະວ່າ
ຕົນຈະໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນວ່າ ຄະດີແບບນີ້ທັງໝົດ ຈະຖືກລາຍງານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ FBI ທີ່ກຳກັບນຳການສືບສວນດັ່ງກ່າວ ໃນລັດ Texas ກໍຄື ທ່ານ Christopher Combs ກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໆໃນລະບົບບັນຊີຂອງຕົນທີ່ສັ່ງຫ້າມ
ບໍ່ໃຫ້ທ້າວ Kelley ຊື້ອາວຸດໄດ້ ເວລາມີການກວດເບິ່ງປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ
ຜູ້ກ່ຽວ.
ເຊີນຊົມ: ທ່ານ ທຣຳ ກ່າວເຖິງການຍິງສັງຫານໝູ່ໃນໂບດລັດ Texas
ທ້າວ Kelley ໄດ້ຜ່ານການກວດກາເບິ່ງປະຫວັດຂອງລັດຖະບານກາງ, ແຕ່ລັດ Texas
ໄດ້ປະຕິເສດ ໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ລາວຖືປືນ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວແລງວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານ Combs ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະເອີ້ນຊື່
ຂອງທ້າວ Kelley ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຢາກຈະເຮັດໃຫ້ລາວມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ຊຶ່ງທ່ານ
Combs ເອີ້ນລາວແຕ່ພຽງວ່າ “ມືປືນ” ເທົ່ານັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ປິຕິກິລີຍາ ຕໍ່ເຫດການ ໃນລັດ Texas
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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