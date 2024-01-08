ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຂອງພວກທະຫານມຽນມາ ຕໍ່ບ້ານແຫ່ງນຶ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 17 ຄົນ ຮວມທັງພວກເດັກນ້ອຍ 9 ຄົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ ຕໍ່ບ້ານການັນ (Kanan) ເມືອງຄຳພາດ (Khampat) ໃນເຂດຊາແກັງ (Sagaing) ທີ່ຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງຊາຍແດນອິນເດຍລົງມາພຽງໜ້ອຍດຽວ ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 20 ຄົນ.
ລັດຖະບານທະຫານ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃດໆ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ມຽນມາໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນລຸນຫຼັງຈາກກອງທັບໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ໃນປີ 2021 ແລະເວລານີ້ ພວມເກີດສົງຄາມກາງເມືອງ.
ລັດຖະບານທະຫານ ໃນຮອບສອງປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເພີ້ມການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຮວມທັງຕໍ່ເຂດຊາແກັງ ຊຶ່ງເປັນທີ່ໝັ້ນອັນແຂ່ງແກ່ນ ຂອງຕໍ່ຕ້ານ ທີ່ປະກອບອາວຸດ.