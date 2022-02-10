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ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ແມ່ນ 'ຄວາມ​ສ່ຽງ​ດ້ານ​ສິນ​ທຳ' ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ

​ແຟ້ມ: ຊາວ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ຄົນ​ນຶ່ງ ແບກ​ແກັດ​ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ຮັບ ຈາກສູນ​ກາງ​ແຈກ​ຢາຍ ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກາ​ບູ​ລ ປະ​ເທດ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 15 ທັນ​ວາ 2021 ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຕາ​ລີ​ບານ ​ຢືນ​ຍາມ​ຢູ່ ທາງ​ດ້ານ​ຫຼັງ.

ຫົກ​ເດືອນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຖອນ​ກຳ​ລັງ​ອອກ​ຈາກ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານແລ້ວ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ກໍມີ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ດີໆ​ບໍ່​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ ເພື່ອ​ຈະ​ສົ່ງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອໄປ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ​ທີ່​ພວມ​ມີ​ການດີ້ນ​ຮົນ​ຂອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ​ໂດຍ ປາ​ສະ​ຈາກການ​ໃຫ້​ສິດ​ອຳ​ນາດ​ແກ່​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ.

ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເກືອບ 20 ປີຜ່ານ​ມາ ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ພົວ​ພັນ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທ​ດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເພິ່ງ​ພາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ໃສ່ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ຕົນ​ຫຼາຍກວ່າ​ເຄິ່ງ. ແຕ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ກັກ​ເງິນ​ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ 9.4 ຕື້​ໂດ​ລາ ໃນ​ເງິນ​ຕາ​ສຳ​ຮອງ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ປີ​ກາຍ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ໂດດ​ດ່ຽວ ຫຼັງ​ຈາກ​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແລ້ວ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຄ​ຣິ​ສ ເມີ​ຟີ ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດກ່າວໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ “ຖ້າ​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ​ແລ້ວ ມັນ​ມີ​ຄວາມສ່ຽງ​ທາງ​ດ້ານ​ສິນ​ທຳທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຫຼາຍໆ​ຕື້​ໂດ​ລາໄປ​ຍັງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ໃນ​ເວ​ລານີ້. ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເງິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ບໍ່​ແມ່ນ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ໂດຍ​ກົງ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ໃດໆ​ທີ່​ວ່າ ຜົນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ບາງ​ສ່ວນ​ກໍ​ແມ່ນ​ຊ່ວຍ​ກຸ່ມຕາ​ລີ​ບານ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ. ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ບໍ່​ໜ້າ​ພໍ​ໃຈ​ເລີຍ.”

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ ຈາກ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ນາໆ​ຊາດ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຕ້ອງ​ການເງິນ 4.4 ຕື້ໂດ​ລາ​ເພື່ອ​ນຳ​ໄປ​ຊ່ວຍ “ໄພ​ພິ​ບັດ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ອັດ​ຕາ​ທີ່​ພວມ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ” ໃນ​ອັ​ຟກາ​ນິ​ສ​ຖານ. ອີງ​ຕາມ​ການ​ກະ​ປະ​ມານ​ຂອ​ງ​ໂຄງ​ການ​ອາ​ຫານ​ໂລກ​ແລ້ວ ມີ​ຊາວ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ແຕ່​ພຽງ 2 ເປີ​ເຊັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ມີ​ອາ​ຫານ​ພຽງ​ພໍ​ຈະ​ກິນ​ສຳ​ລັບ​ລະ​ດູ​ໜາວນີ້.

ທ່ານ​ເດ​ວິດ ມິ​ລີ​ແບນ ປະ​ທານ​ແລະ​ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຊ່ວຍ​ກູ້​ໄພ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ກ່າວ​ຕໍ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ວ່າ “ເມື່ອ 6 ເດືອນ​ກ່ອນ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ແມ່ນ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ ທຸກ​ຍາກ​ຫຼາຍ​. ໃນ​ທຸກມື້ນີ້ ອັ​ຟ​ກາ ​ນິ​ສ​ຖານເປັນປະ​ເທດ​ທີ່​ອຶດ​ຫິວ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ທຸກ​ຍາກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ເຫດ​ຜົນ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເສຍ​ໃຈ ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ ສາ​ເຫດ​ທີ່​ໃກ້​ຄຽງທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ວິ​ກິດ​ການ​ອຶດ​ຫິວນີ້ ​ກໍຍ້ອນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ສາ​ກົນ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼັງ​ຈາກ​ເດືອນ​ສິງຫາແລະ​ໄດ້​ຕັດ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສຳ​ລັບ​ພາກ​ລັດ​ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່​ຍັງ​ຮວມ​ທັງ​ພາກ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ນຳ​ດ້ວຍ ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.”

ທ່ານ​ມິ​ລີ​ແບນ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ວ່າ ພະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນໄດ້​ຕໍ່​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທີ່​ວ່າມີ​ຊາວ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ໄດ້​ຂາຍ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ເພື່ອນຳ​ເງິນ​ໄປ​ຊື້​ອາ​ຫານ​ກິນ ທ່າມ​ກາງ​ທີ່​ເງິນ​ຕາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໄດ້​ຕົກ​ລາ​ຄາ 25 ເປີ​ເຊັນ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນໆ​ໃນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ຊາວ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍ​ລະ​ມານ​ ຍ້ອນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ​ຢ້ານ​ວ່າ​ໃຫ້​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຕໍ່​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ກົດ​ຂີ່​ຂອງ​ກ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ.ແຕ່​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ໄດ້​ເຕືອນ​ເຖິງ​ໄພ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໄປ​ໃຫ້.

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