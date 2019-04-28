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ກຸ່ມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ເລັ່ງ​ປະ​ເມີນ ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ ຈາກ​ພະ​ຍຸ ໃນ​ປະ​ເທດ ໂມ​ຊຳ​ບິກ

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ເບິ່ງ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ ແລະ ວັດ​ຖຸ​ອື່ນໆ​ທີ່​ຖືກ​ພັດ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ປາກ​ປະ​ຕູ​ເຮືອນ​ຂອງ​ເຂົ​າ​ເຈົ້າ, ເມື່ອ​ພາ​ຍຸໄຊ​ໂຄ​ລນ ເຄັນ​ເນັດ ໄດ້​ພັດ​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ. ເມືອງ ເພັມ​ບາ, ປະ​ເທດ ໂມ​ຊຳ​ບິກ. 27 ເມ​ສາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ກຸ່ມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໄດ້​ຟ້າວ​ໄປປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ
ປະເທດ ໂມຊຳບິກ ໃນຂະນະທີ່ຝົນຕົກໜັກ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈະເກີດ
ນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນ ສອງວັນຫຼັງຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນຫົວທີສອງໄດ້ພັດເຂົ້າປະ
ເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງທະວີບ ອາຟຣິກາ ພາຍໃນຫົກອາທິດ.

ພາ​ຍຸໄຊ​ໂຄ​ລນ ເຄັນ​ເນັດ ໄດ້​ພັດ​ເຂົ້າ​ດິນ​ໃຫຍ່​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ພ້ອມ​ກັບ​ລົມ​
ແຮງ 220 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອຕ້ອງອອກຄຳເຕືອນ ກ່ຽວກັບ
ນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນ, ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເກືອບ 700,000 ຄົນໃນພາກໃຕ້
ຂອງ ອາຟຣິກາ ມີຄວາມສ່ຽງ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສຸກ​ເສີນ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ຮອດ​ເມືອງ ເພັມ​ບາ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເມືອງ​ທ່າ​ເຮືອ ແລະ ເປັນ​
ເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງ ຄາໂບ ແດລກາໂດ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາວານນີ້, ເພື່ອປະ
ເມີນຄວາມເສຍຫາຍ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອນເກືອບ 3,500 ຫຼັງໃນພາກ
ເໜືອສຸດຂອງແຂວງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທຳລາຍ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ໃນ​ເມືອງ ມາ​ໂຄ​ເມຍ ຂອງ​ແຂວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ແລ້ວ​ສຳ​ເລັດ,
ທ່ານ ດໍ ໂມຮາເມັດ ຈາກກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ CARE ໄດ້ກ່າວວ່າ “ທົ່ວຂົງ
ເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນຈຸດເກີດເຫດຂອງການທຳລາຍທີ່ກວ້າງຂວາງ,” ແລະ ວ່າປະຊາຊົນ
ຕ້ອງການອາຫານ, ນ້ຳ ແລະ ສະຖານທີ່ລີ້ໄພ.

ນອກ​ຈອກ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ຜົນ​ຕົກ​ໜັກ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົມ ມາ​ໂຄ​ເມຍ ແລ້ວ, ກຸ່ມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​
ຕ່າງໆໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼາຍຊຸມຊົນຂອງເມືອງ ຄວິສຊັງກາ (Quissanga) ແລະ ແມັກຄິມ
ບວາ ດາ ປຣາເອຍ ກໍຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ.

ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສືບ​ຕໍ່​ດີ້ນ​ຮົນ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປຫາ​ພວກ​ຜູ້​ເຄາະ​
ຮ້າຍ ທ່າມກາງຝົນຕົກຢ່າງນັກ ແລະ ວ່າບັນດານັກກູ້ໄພໄດ້ຖືກຂັດຂວາງໂດຍໂຄງລ່າງ
ພື້ນຖານທີ່ຖືກທຳລາຍ, ການສື່ສານທີ່ບົກຜ່ອງ ແລະ ຂາດການຂົນສົ່ງ. ຫົວໜ້າ ຄລີເບີ
ຄັສໂຕຣ, ທີ່ຢູ່ກັບທີມຂອງປະເທດ ບຣາຊິລ ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະຕິບັດການກູ້ໄພໄດ້
ກ່າວວ່າ, ພວກເຮົາຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຖ້າທ່ານສາມາດຊ່ວຍ
ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຮລິຄັອບເຕີ.”

ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພາ​ຍຸ ເຄັນ​ເນັດ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເສຍຊີ​ວິດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 5
ຄົນລວມມີແມ່ຍິງໃນເມືອງ ເພັມບາ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນຕົ້ນໄມ້ລົ້ມໃສ່. ກ່ອນໄປ
ຮອດປະເທດ ໂມຊຳບິກ ນັ້ນ, ພາຍຸ ເຄັນເນັດ ໄດ້ພັດຜ່ານປະເທດເກາະ ໂຄໂມຣັອສ,
ສັງຫານປະຊາຊົນສາມຄົນ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງຄົນທີ່ຫ້າແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີໃນທັນ
ທີທັນໃດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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