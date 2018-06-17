ຊາວເຢເມນ ທີ່ໜີ ອອກຈາກເມືອງ ໂຮດີດາ ອາດບໍ່ເດີນທາງກັບຄືນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນເຢເມນກ່າວວ່າ ພວກທີ່ເດີນທາງອອກຈາກເມືອງທ່າ
ໂຮດີດາເພື່ອໄປສະຫຼອງບຸນ ອີດ-ອາລ-ຟີດ ກັບຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ບ່ອນ
ອື່ນນັ້ນອາດຈະບໍ່ພາກັນກັບຄືນໄປຍັງເມືອງໂຮດີດາອີກ ໃນເມື່ອວ່າກຳລັງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້
ການນຳພາ ຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເມືອງດັ່ງກ່າວແລ້ວ.
ອົງການຊ່ອຍເຫຼືອອົບພະຍົບຂອງນໍເວ ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ຊາວມຸສລິມທີ່ຍັງຢູ່
ໃນເມືອງໂຮດີດາແມ່ນພາກັນຕື່ນຕົກໃຈທີ່ຈະພາກັນສະຫລອງບຸນຕາມປະເພນີດ້ວຍ ການໄປວັດແລະໄປຢ້ຽມຢາມຍາດພີ່ນ້ອງແລະຄອບຄົວ. ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກ ເຜີຍແຜ່ນັ້ນ ອົງການຊ່ອຍເຫລືອອົບພະຍົບນໍເວກ່າວວ່າ ຫຼາຍໆຄົນມີຄວາມຢ້ານກົວ
ທີ່ຈະອອກຈາກເຮືອນຂອງຕົນໄປໄກໂພດຍ້ອນຍັງມີການສູ້ລົບກັນຢູ່.
ຫົວໜ້າຜູ້ປະສານງານຂອງອົງການດັ່ງກ່າວທີ່ເມືອງໂຮດີດາ ທ່ານຊາລີມ ອາລ-ຊາມີ
ຣີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ປະຊາຊົນຮູ້ສຶກວ່າ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະ
ມື້ ທີ່ຜ່ານໄປ..ບຸນອີດ ຄວນເປັນໂອກາດ ທີ່ມີແຕ່ຄວາມງຽບສະຫງົບແລະຄວາມມ່ວນ
ຊື່ນຍິນດີ ສຳລັບພວກເຮົາເພື່ອຢູ່ກັບຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນໂອກາດໃນການລໍຖ້າຢາກຮູ້ວ່າ
ເຮືອນຂອງເຈົ້າຈະຖືກລະເບີດຫຼືບໍ່ ເວລາການສູ້ລົບໄດ້ເຂົ້າໄປຮອດດັ່ງກ່າວແລ້ວ.“
ເມືອງໂຮດີດາ ແມ່ນເມືອງທ່າ ແລະທີ່ຕັ້ງທາງຍຸດທະສາດອັນສຳຄັນຍ້ອນເປັນຈຸດສົ່ງ
ການຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປໃນເຢເມນ ຮວມທັງອາຫານນຳດ້ວຍ.
ໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພັກ
ຝ່າຍທີ່ພວມທຳການສູ້ລົບໃນເຢເມນໃຫ້ເປີດເມືອງທ່າໂຮດີດາ ໃນຂະນະທີ່ອົງການ ໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຈັດສົ່ງການຊ່ອຍເຫຼືອ
ທີ່ສຳຄັນໆ ໄປໃຫ້ພົນລະເຮືອນ 600,000 ຄົນຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອອົບພະຍົບນໍເວກ່າວວ່າ ເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆແມ່ນເກັບໄວ້
ຢູ່ໃນ 9 ຈຸດທົ່ວຕົວເມືອງ ແຕ່ການສູ້ລົບແບບບໍ່ຄາດຝັນທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນບາງເຂດ
ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ການຈັດສົ່ງເຄື່ອງ ມີບັນຫາ. ຢູ່ໃນເຂດທາງໃຕ້ຂອງເມືອງບອ່ນທີ່ການສູ້
ລົບ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ຈຶ່ງມີທ່າທາງວ່າ ຢາປົວພະຍາດແລະເຄື່ອງໃຊ້ແມ່ນຈະມີຄວາມ
ຕ້ອງການ ແຕ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຕົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນເຂດນັ້ນໄດ້ຍ້ອນມີຄວາມ
ຮຸນແຮງ.
ຫ້ອງການສື່ມວນຊົນຂອງກອງທັບເຢເມນ ລາຍງານວ່າ ກຳລັງພັນທະມິດອາຣັບໄດ້
ບຸກເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນສະໜາມບິນ ໃນວັນເສົາມື້ວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນມື້ທີ 4 ໃນການໂຈມ
ຕີຂອງກຳລັງປະສົມ ເພື່ອຢຶດເອົາເມືອງດັ່ງກ່າວຄືນຈາກພວກກະບົດຮູຕີ ທີ່ ນັບຖືສາ
ສະໜາອິສລາມນິກາຍຊີໄອທ໌.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ