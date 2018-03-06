ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ພວກຕໍ່ຕ້ານໃນຊີເຣຍ
ນອກ ຈາກພວກພົນລະເຮືອນແລ້ວ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ເສັ້ນທາງໃນການຫລົບໜີ ອອກ
ຈາກເມືອງກູຕາ ຕາເວັນອອກ ທີ່ຖືກປິດລ້ອມຢູ່ນັ້ນ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ຊອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ໄດ້ລະບຸວ່າ ພວກນັກ
ລົບສາມາດທີ່ຈະເອົາປື ນແລະຄອບຄົວຂອງພວກຕົນອອກໄປ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງເປັນ
ການສະເພາະເຈາະຈົງວ່າ ພວກເຂົາຈະໄປຢູ່ບ່ອນໃດ.
ການສືບຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແມ່ນໄດ້ຕັດຮອນ ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນທົ່ວປະເທດ ຂອງສະຫະ
ປະຊາຊາດ ໃນຊີເຣຍ ພ້ອມທັງການປະກາດປ້ອງກັນໂຕຂອງຣັດເຊຍໃນແຕ່ລະວັນ
ເພື່ອການ ເພື່ອຢຸດດ້ານມະນຸດສະທຳ ທີ່ໝາຍຄວາມວ່າ ເປີດໂອກາດໃຫ້ ພວກພົນລະ
ເຮືອນຫລົບໜີອອກຈາກເມືອງກູຕາ ຕາເວັນອອກໄດ້.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຂະບວນລົດຂອງອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳນາໆ
ໄດ້ຕັດເວລາໃນການປະຕິບັດງານໃຫ້ສັ້ນລົງ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ທີ່ຈະນຳສຳພາລະ
ອາຫານການກິນ ໄປຍັງ ເມືອງກູຕາ ຕາເວັນອອກ ຫຼັງຈາກກອງກຳລັງລັດຖະບານ
ຍັງສືບຕໍ່ໂຈມຕີທາງອາກາດແລະໂຈມຕີທາງພາກພື້ນດິນນຳ. ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະນຳສົ່ງສຳພາລະດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນ
ອັງຄານມື້ນີ້ອີກ.
ຂະບວນລົດລຳລຽງ 46 ຄັນ ໄດ້ອອກຈາກເມືອງ ດູມາ ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອກັບ
ຄືນໄປຍັງນະຄອນດາມັສກັສ ໂດຍປາດສະຈາກກ ການຂົນສຳພາລະອອກຈາກລົດທັງ
ໝົດ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮຸນແຮງ.
“ພວກເຮົາແມ່ນຂົນຂອງລົງເທົ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ມີການຍິງ
ໂຈມຕີ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອົບພະຍົບ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNHCR ທ່ານ ຊາຈາດ ມາລິກ (Sajjad Malik) ທີ່ໄດ້ຂຽນລົງໃນທຣິດເຕີ. “ພວກປະ
ຊາຊົນພົນລະເຮືອນແມ່ນໄດ້ຕົກຢູ່ໃນທ່າມກາງສະຖານະການທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈດັ່ງກ່າວນີ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກພະນັກງານຊ່ອຍເຫຼືອແມ່ນປອດ
ໄພ.
ນອກຈາກຕັດການປະຕິບັດງານໃຫ້ສັ້ນລົງແລ້ວ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະສະພາ
ກາແດງສາກົນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຊີເຣຍ ໄດ້ກີດກັນພວກພະນັກງານຊ່ອຍເຫຼືອກູ້
ໄພ ບໍ່ໃຫ້ນຳອຸບປະກອນການແພດ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຂົນໄປນັ້ນລົງ
ແລະບໍ່ສາ ມາດສັບປ່ຽນໂດຍສິ່ງອື່ນໃດໆທັງນັ້ນ.
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