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ອະ​ດີດ ​ເຈົ້າ​ຄອງ​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ຈາ​ກາ​ຕາ​ ​ທີ່ຖືກ​ຂັງ​ຄຸກ ຍ້ອນ​ໝິ່ນ​ປະ​ໝາດ​ ສາດ​ສະ​ໜາ ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ແລ້ວ

ພວກ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ທ່ານ​ ບາ​ຊູ​ກິ ຫລື "ອາ​ໂຮກ" ຕ​ຈາ​ຮາ​ຈາ ເປີ​ນາ​ມາ ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ​ຈາ​ກາ​ຕາ​ ຖ່າຍ​ຮູບ​ແບບແຊລ​ຟີ ຢູ່​ໜ້າ ພວງດອກ​ໄມ້ ທີ່​ສົ່ງ​ມາ​ ຈາກ​ພວກທີ່ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ ວາງ​ຢູ່ນອກປ້ອມ​ຕຳ​ຫລວດ​ຍາມ​ຄຸກ ໃນ​ເມືອງ ດີ​ປົກ ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ມັງ​ກອນ, 2019

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ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ຈາ​ກາ​ຕາ​ ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຂັງ​ຄຸກ​ເປັນ​ເວ​ລານານ​ເກືອບ​ຮອດ 2 ປີ ຍ້ອນ​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ໄດ້ໝິ່ນ​ປະ​ໝາດ​ສາດ​ສະ​ໜາ.

ທ່ານ ບາ​ຊູ​ກິ ຕ​ຈາ​ຮາ​ຈາ ເປີ​ນາ​ມາ (Basuki Tjahaja Purnama) ຊຶ່ງ​ຄົນ​ເອີ້ນ​ຊື່​ນ້ອຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ວ່າ “ອາ​ໂຮກ” (Ahok) ນັ້ນ ໄດ້​ຖືກ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ໂດຍ​ຄອບ​ຄົວຂອງ​ທ່ານ ແລະ​ພວກ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ທ່ານ​ທີ່​ຮ້ອງ​ເຊຍທ່ານ​ຢ່າງ​ຄັບ​ຄາ​ໜາ​ແໜ້ນ ເມື່ອ​ທ່ານ​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ຄຸກ​ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຊານ​ເມືອງ​ ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຈາ​ກາ​ຕາ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າໆ ຂອງວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້.

ທ່ານ ອາ​ໂຮກ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄົນ​ຈີນ​ນັບ​ຖື​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕຽນ​ ໄດ້​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຖືກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຄືນ​ໃນ​ປີ 2016 ເມື່ອ​ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໄດ້ວ່າ ໄດ້​ກ່າວ ຄຳ​ເວົ້າ ​ຢູ່​ໃນ​ພະ​ຄຳ​ພີກູຣານ (Quran) ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ພິ​ສູດ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ທ່ານ​ຮູ້​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ຕໍ່​ຊາວ​ມຸ​ສ​ລິມໃນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດເອົາ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ທີ່ບໍ່​ແມ່ນ​ຊາວ​ມຸ​ສ​ລິມ.

ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ດັດ​ແກ້ ແລະ​ໄດ້​ນຳ​ອອກເຜີຍ​ແຜ່​ ໄປ​ທົ່ວສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ ຊຶ່ງ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ຢ່າງ​ໂກດ​ແຄ້ນຂອງ​ຊາວ​ມຸ​ສ​ລິມ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ ທີ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຈັບ​ກຸມ​ທ່ານ ຫລືບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ ກໍ​ໃຫ້​ປະ​ຫານ​ຊີ​ວິດ​ທ່ານ ຍ້ອນ​ວ່າ ໄດ້​ໝິ່ນ​ປະ​ໝາດ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ອິ​ສ​ລາມ. ທ່ານອາ​ໂຮກ ໄດ້​ເສຍ​ໄຊ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ ປີ 2017 ໃຫ້​ແກ່​ຄູ່​ແຂ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ຊາວ​ມຸ​ສ​ລິມ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່ດຶງ​ດູດ​ເອົາ​ປ່ອນ​ບັດຂອງ​ພວກ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ​ອມຸ​ສ​ລິມແລະ​ຕໍ່​ມາບໍ່​ພໍ​ຮອ​ດ​ນຶ່ງ​ເດືອນທ່ານ​ ກໍຖືກ​ພົບ​ເຫັນວ່າ ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ​ການໝິ່ນ​ປະ​ໝາດ​ສາດ​ສະ​ໜ​າ.

ການ​ຕັດ​ສິນ​ລົງ​ໂທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ວ່າ ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ໃນຖາ​ນະ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຄອບ​ງຳ​ດ້ວຍຊາວ​ມຸ​ສລິມ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​ແນວ​ທາງ​ປານກາງ ແລະ​ມີ​ການ​ໂຍະ​ຍານ​ຜ່ອນ​ຜັນ ກຳ​ລັງ​ຖືກ​ພວກ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ ​ທີ່​ມີ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ທ້າ​ທາຍ ໂດຍ​ການ​ຫາທາງ​ ທີ່​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ກົດໝາຍສາດ​ສະ​ໜາ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ຊາ​ເຣຍ ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ.

ປະ​ມານ 88 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ທີ່​ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ 260 ລ້ານ​ຄົນນັ້ນ ແມ່ນ​ຊາວ​ມຸສ​ລິມ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້ ສາດ​ສະ​ໜາອື່ນ​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ອີກ 5 ສາ​ດ​ສະ​ໜາ ຊຶ່ງ​ລວມ​ມີ ສາ​ດ​ສະ​ໜາ ໂປ​ຣ​ແຕັ​ສຕັງ, ກາ​ໂຕ​ລິກ, ຮິນ​ດູ, ພຸດ ແລະ​ຂົງ​ຈື້.

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