ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນຄວາມຄາດໝາຍສູງ ໃນການພົບປະກັນນຶ່ງຕໍ່ນຶ່ງກັບປະທາ
ນາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາເດີເມຍ ປູຕິນນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ກໍໄດ້ອອກ
ຖະແຫຼງໃນສື່ສັງຄົມ ຕິຕຽນສະພາບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອາເມຣິກາກັບມົສກູ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຂຽນລົງທາງທວິດເຕີວ່າ “ຄວາມສຳພັນຂອງ ພວກເຮົາ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຂີ້ຮ້າຍໄປກວ່ານີ້ຈັກເທື່ອ ກໍເພາະວ່າ ຄວາມໂງ່ຈ້າ ແລະຄວາມບ້າບໍ ເປັນເວລາຫຼາຍໆປີຂອງ ສະຫະລັດ ແລະມາບັດນີ້ ການຕິດຕາມລ້າງແຄ້ນ ທີ່ອ້າງເຖິງການສືບສວນໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍໄອຍະການພິເສດ ວ່າມີການພົວພັນຂອງຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຍັງຖະແຫຼງຜ່ານທາງທວິດເຕີ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ປະເທດຟິນແລນ ໂດຍກ່າວວ່າ ບໍ່ວ່າທ່ານປະຕິບັດດີເທົ່າໃດກໍຕາມ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດກັບທ່ານປູຕິນ ທ່ານກໍຈະ “ກັບຄືນໄປສູ່ການຕ້ງຕິຢູ່ ວ່າມັນບໍ່ດີພໍ.”
ເມື່ອບັນດານັກຂ່າວຂໍຄວາມເຫັນຕື່ມກ່ຽວກັບການຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າໃນວັນຈັນມື້ນີ້ກັບປະທານາທິບໍດີຟິນແລນ ທ່ານໂຊລີ ນີນິສໂຕ ຢູ່ທີ່ບ້ານພັກທາງການແມນຕີນຽມມີນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກໍຍັງໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນຂອງສອງຝ່າຍກັບແຮລຊິນກີ ແລະກອງປະຊຸມເລື້ອງສົນທິສັນຍາ ອົງການອັດລັນຕິກເໜືອຢູ່ໂດຍຕອບວ່າ:
“ອົງການເນໂຕມີຄວາມລຳບາກໜ້ອຍນຶ່ງໃນຕອນຕົ້ນໆ ແຕ່ແລ້ວກໍໄດ້ກາຍມາເປັນເລື້ອງທີ່ຮັກຫອມກັນດີ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຈ່າຍ ແລະຈະຈ່າຍໂດຍໄວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເນໂຕບໍ່ເຄີຍມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໄປກວ່ານິີ້ຈັກເທື່ອ ”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາອ້າງເຖິງການໃຊ້ຈ່າຍປ້ອງກັນທີ່ໜັ້ນໝາຍ ພົວພັນກັບເປີເຊັນຢ່າງຕໍ່າສຸດ ຂອງຜົນຜະລິດພາຍໃນຂອງບັນດາສະມາຊິກພັນທະມິດ.
ຟິນແລນ ແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຢູໂຣບ ແຕ່ບໍ່ເປັນສະມາຊິກໂດຍເຕັມຂອງສັນຍາປ້ອງກັນຂອງອົງການເນໂຕ.
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