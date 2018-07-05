ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາຜ່ານມານີ້, ອະດີດສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ ລໍຣາ ບຸຊ
(Laura Bush) ໄດ້ຂຽນລົງໃນບົດບັນນາທິການ ຂອງໜັງສືພິມ Washington
Post ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍທີ່ວ່າລັດຖະບານ ໄດ້ແຍກພວກເດັກນ້ອຍ 2 ພັນຄົນ
ຈາກພວກພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານນາງບຸຊ ຜູ້ຊຶ່ງອາໄສຢູ່ລັດເທັກຊັສ ໄດ້ຂຽນວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າອາໄສຢູ່ລັດຊາຍ
ແດນຂ້າພະເຈົ້າຫຼິງເຫັນຄຸ່ນຄ່າ ໃນຄວາມຈຳເປັນກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
ແລະປົກປ້ອງເຂດຊາຍແດນສາກົນຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ວ່າ ນະໂຍບາຍບໍ່ໂຍະຍານ
ຜ່ອນຜັນ ຫຼື zero-tolerance ແມ່ນໂຫດຮ້າຍ. ບໍ່ມີສິນທຳ ແລະມັນທຳລາຍຫົວໃຈ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ໃນຈົດໝາຍຂອງທ່ານນາງນັ້ນ, ທ່ານນາງ
ບຸຊ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການແຍກພວກ
ພໍ່ແມ່ແລະພວກເດັກນ້ອຍອອກຈາກກັນ.
ທ່ານນາງຍັງໄດ້ຈົດຈຳໃນການເອົາບາດ
ກ້າວງ່າຍໆຕໍ່ມະນຸດຊາດ ໂດຍສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ອີກທ່ານນຶ່ງ ເກືອບເມື່ອ 3 ທົດສະວັດກ່ອນ. ໃນ 1989 ທ່າມກາງ ການ
ແຜ່ລະ ບາດຂອງໂຣກເອສນັ້ນ ທ່ານນາງ
ບາຣ໌ບາຣາ ບຸຊ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດໃນ
ເດືອນເມສາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພວກຄອບຄົວ ແລະພວກລູກໆຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຕິດໂຣກເອສ ຊຶ່ງອາໄສ
ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ໂດຍປາດສະຈາກການລັ່ງເລໃຈໃດໆ,
ທ່ານນາງໄດ້ອູ້ມແລະກອດເດັກນ້ອຍ ທີ່ກຳລັງຕາຍຍ້ອນໂຣກແອສ, ຊຶ່ງມັນແມ່ນ
ການກະທຳທີ່ແຮງກ້າ ດ້ວຍຄວາມຮັກ
ໃນເວລາທີ່ ສັບສົນ ແລະຢ້ານກົວກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງໄວຣັສນີ້.
ຄວາມຮັກແບບນັ້ນ, ທ່ານນາງ ລໍຣາບຸຊ ໄດ້ກ່າວໄວ້, ທີ່ໄດ້ສໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຈິດວິນຍານຂອງຊາວອາເມຣິກັນ.
ສາມມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ໜັງສືພິມ Washington Post ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ຈົດໝາຍຂອງທ່ານນາງ, ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ອອກຄຳສັ່ງບໍ່ໃຫ້ແຍກຄອບຄົວໃນອະນາຄົດ.
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