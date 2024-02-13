ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະຊາຊົນຂອງຕົນ 2 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງແລະຮັບໃຊ້ໂທດຢູ່ໃນຄຸກ ທີ່ສະຫະລັດຄວບຄຸມໃນອ່າວກວນຕານາໂມ ດົນກວ່າ 20 ປີແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນບ້ານ.
ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງກະຊວງພາຍໃນ ກ່າວຜ່ານທາງບັນຊີຕາໜ່າງສື່ສັງຄົມ X ວ່າ ທ້າວອັບດຸນ ກາຣິມ ແລະອັບດຸນ ຊາເຮຍ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໃນຕອນເຊົ້າ ຈາກປະເທດໂອມານ ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ຖືກໄປທີ່ນັ້ນໃນປີ 2017 ແລະຖືກກັກບໍລິເວນຈົນເທົ່າເຖິງເວລານີ້.
ທ້າວອັບດຸນ ມາຕີນ ການີ ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງຕາລີບານແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາ “ຜູ້ທີ່ໄປສະແດງຄວາມຍິນດີແລະຕ້ອນຮັບ” ຜູ້ຊາຍທັງສອງ ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນໃນນະຄອນຫຼວງອັຟການິສຖານ.
“ບຸກຄົນທັງສອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ 20 ກວ່າປີ ຢູ່ໃນບັນຫາ ແລະເອມີເຣດອິສລາມໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການກັບຄືນມາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ” ທ້າວການີກ່າວຕື່ມ. ທັງທ້າວຊາເຮຍ ແລະທ້າວກາຣິມ ຕ່າງກໍໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມສອດສ່ອງດູແລ ໂດຍປາສະຈາກສິດໃນການເດີນທາງເປັນເວລາ 7 ປີຢູ່ທີ່ຣາຊະອານາຈັກໃນອ່າວເປີເຊຍດັ່ງກ່າວ.
ທ້າວຊາເຮຍ ຊຶ່ງເປັນຊາວອັຟການິສຖານຈາກແຂວງໂລກາ ໄດ້ຖືກຈັບໂດຍກຳລັງສະຫະລັດ ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງກາບູລ ເມືື່ອເດືອນພຶດສະພາ 2002 ກ່ອນທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງກວນຕານາໂມ.
ສ່ວນທ້າວກາຣິມ ຊຶ່ງເປັນປະຊາຊົນຈາກແຂວງໂຄສທ໌ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເຂົ້າຄຸກທີ່ນັ້ນໃນປີ 2003 ຫຼັງຈາກຖືກຈັບຢູ່ໃນປາກິສຖານ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ອນທີ່ຈະຖືກມອບໂຕໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງສະຫະລັດ.
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