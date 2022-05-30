ຫລັງຈາກການສັງຫານໝູ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ຢູ່ໃນເມືອງຢູວາລເດ (Uvalde), ລັດເທັກຊັສ, ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆໃນສະຫະລັດໄດ້ນຳເອົາພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພມາເພີ່ມ ແລະຈຳກັດແຂກເຂົ້າໄປຢ້ຽມໂຮງຮຽນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າ ຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ໃໝ່ຂອງການຮຽນແບບກັນ.
ສຳລັບບາງຄອບຄົວ ແລະນາຍຄູບາງຄົນແລ້ວ ມັນລ້ວນແຕ່ໄດ້ເພີ່ມຄວາມບໍ່ສະ ບາຍໃຈ ທີ່ມີເຫດການຍິງສັງຫານໝູ່ໃນໂຮງຮຽນ ທີ່ນອງເລືອດທີ່ສຸດນັບແຕ່ມີການໂຈມຕີໃນປີ 2012 ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມແຊນດີ ຮຸກ ເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານເຈັກ ກຣີນ (Jake Green) ອາຍຸ 34 ປີ, ຈາກເມືອງລອສ ອາລາໂມສ (Los Alamos), ລັດນິວເມັກຊິໂກ ຮູ້ສຶກວຸ້ນວາຍໃຈ ໃນເວລາທີ່ລາວເຫັນເຈົ້າ ຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງທໍາມະດາເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ໃນຂະນະທີ່ພາລູກສາວ ອາຍຸ 7 ປີຂອງລາວຍ່າງໄປໂຮງຮຽນໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກ. ລາວເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຢູ່ ໃນລັດໂຄໂລຣາໂດ ຊຶ່ງບໍ່ໄກຈາກບ່ອນທີ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມໂຄລອມບາຍນ໌ (Columbine) 2 ຄົນໄດ້ຍິງໝູ່ຮ່ວມຫ້ອງຮຽນດຽວກັນ 12 ຄົນ ແລະນາຍຄູ ຄົນນຶ່ງຕາຍໃນປີ 1999. ທ້າວກຣີນ ຈື່ໄດ້ວ່າ ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີລະນຶກເຖິງ ແລະໄວ້ອາໄລເຂົາເຈົ້າ ໃນຕອນເປັນນັກຮຽນຊັ້ນປໍ 5, ແຕ່ລາວຮູ້ສຶກບໍ່ແນ່ ໃຈວ່າ ມີຕຳຫຼວດຢູ່ໂຮງຮຽນຂອງລູກສາວຂອງລາວເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ຫລືບໍ່.
ທ້າວກຣີນເວົ້າວ່າ "ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າມັນຈະປອດໄພຫລາຍຂຶ້ນ ເມື່ອມີຕໍາຫຼວດທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ." "ການໄດ້ເຫັນຕໍາຫຼວດຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ມັນກໍ່ຍິ່ງ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຄືວ່າ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າໃນທຸກມື້ນີ້."
ໃນເມືອງແອລ ພາໂຊ (El Paso), ລັດເທັກຊັສ ບ່ອນທີ່ມືປືນໄດ້ສັງຫານ 23 ຄົນ ໃນການໂຈມຕີຍ້ອນຄວາມກຽດຊັງເຊື້ອຊາດອື່ນໃນປີ 2019 ທີ່ແນໃສ່ຊາວ ຮິສປານິກ ທີ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ Walmart ນັ້ນ ໂຮງຮຽນແມ່ນຢູ່ໃນພາວະສ່ຽງ ຫລາຍ. ໂຮງຮຽນໃຂເຂດເມືອງແອລ ພາໂຊ ປະເຊີນກັບການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຖືກລາຍງານ ແຕ່ກັບກາຍມາເປັນເລື້ອງບໍ່ຈິງ. ມັນອາດຈະແມ່ນ "ນັກຮຽນເວົ້າຫລິ້ນ ຫຼື ພໍ່ແມ່ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຫ່ວງຈົນເກີນໄປ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກາສຕະໂວ ຣີເວລເລສ ອາກົສຕາ (Gustavo Reveles Acosta), ຜູ້ຕາງຫນ້າ ຂອງເມືອງ.
ທ່ານອາກົສຕາກ່າວອີກວ່າ “ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ຍັງຮູ້ສຶກຫວາດກົວຕໍ່ເຫດການນັ້ນຢູ່.” "ມັນກະທົບໃສ່ພວກເຮົາໃນເລື້ອງຄວາມຮູ້ສຶກ."
ທາງເມືອງທີ່ມີກົມຕຳຫຼວດຂອງຕົນນັ້ນ ຍັງໄດ້ເລັ່ງການລາດຕະເວນຢູ່ໃນວິທະ ຍາເຂດທັງໝົດ 85 ແຫ່ງ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ຖືກເອົາອອກມາຈາກການກວດກາ ການຈາລະຈອນ ຫຼືຫນ້າທີ່ອື່ນໆ ມາເຮັດວຽກນີ້. ໂຮງຮຽນໄດ້ປັບປຸງລະບົບ ກ້ອງວົງຈອນປິດແລ້ວ. ແຂກໄປຕິດຕໍ່ຢ້ຽມຢາມຕ້ອງໄດ້ກົດກະດິ່ງປະຕູ ແລະ ເອົາບັດປະຈຳຕົວໃຫ້ເບິ່ງກ່ອນຈຶ່ງເຂົ້າໄປໄດ້.