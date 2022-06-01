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ວັນພຸດ, 01 ມິຖຸນາ 2022
ໂລກ

ຫຼັງຈາກບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບນໍ້າມັນ, EU ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ການປ້ອງກັນປະເທດ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງໂປແລນ ທ່ານມາທຸສ ໂມຣາວິກ​ກີ (Mateusz Morawiecki) ໄປຮອດສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຂອງບັນດາຜູ້ນໍາສະຫະພາບຢູໂຣບ ມື້ທີສອງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊີລສ໌, ປະເທດແບລຈ້ຽມ, ເມື່ອວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2022.

ບັນດາຜູ້ນໍາສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼື EU ມ້ວນ​ທ້າຍກອງປະຊຸມສຸດຍອດ​ເປັນ​ເວ​ລາສອງມື້ໃນມື້ວັນອັງຄານວານນີ້ ດ້ວຍການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບພະລັງ ງານ, ການປ້ອງກັນປະ​ເທດແລະຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ, ປະເດັນສໍາຄັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຄັ້ງສໍາຄັນໃນການຫ້າມນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກຣັດເຊຍ. ຢູໂຣບ ຍັງຈະສົ່ງເງິນໃນຈໍານວນປະມານ 10 ພັນລ້ານໂດລາທີ່ ຈໍາເປັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ. ລິຊາ ໄບຣອັນຕ໌ (Lisa Bryant) ນັກຂ່າວ VOA ມີລາຍງານຈາກປາຣີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການປະຊຸມສຸດຍອດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ນະເວລານີ້ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ຫຼື EU ທີ່ຈະເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຫຼ້າສຸດຂອງຕົນ. ໃນໄລຍະສັ້ນ, ຈະມີການຕັດການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຖິງນຶ່ງສ່ວນສາມໃນການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນ ຂອງຢູໂຣບ ຈາກຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງການ​ນຳ​ເຂົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນຜ່ານທາງທະເລ ແລະ 90 ເປີເຊັນຂອງການນໍາເຂົ້າທັງໝົດ ແມ່ນພາຍໃນທ້າຍປີນີ້, ລຸນຫຼັງທີ່ເຢຍຣະມັນແລະໂປແລນ ຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະຍຸຕິການນໍາເຂົ້າໂດຍ ຜ່ານທໍ່ສົ່ງນໍ້າມັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ຫົວໜ້າຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຢູໂຣບ ທ່ານນາງເອີຊູລາ ວອນ ເດີ ເລເຢັນ (Ursula Von Der Leyen) ກ່າວວ່າ:

“ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ, ອີກ 10 ເປີເຊັນທີ່ຍັງເຫຼືອນັ້ນ ອີກບໍ່ດົນພວກເຮົາຈະກັບມາຫາ​ລື​ກັນ​ອີກ ກ່ຽວກັບບັນ​ຫາທໍ່ສົ່ງນໍ້າມັນໃນຈໍານວນ 10 ເປີເຊັນທີ່ຍັງເຫຼືອ​ຢູ່.

ປະທານຄະນະກໍາມະການແຫ່ງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານນາງເອີຊູລາ ວອນ ເດີ ເລເຢັນ (Ursula von der Leyen) ມາຮອດສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດບັນດາຜູ້ນໍາຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊີລສ໌, ປະເທດແບລຈ້ຽມ, ເມື່ອວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2022.
ປະທານຄະນະກໍາມະການແຫ່ງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານນາງເອີຊູລາ ວອນ ເດີ ເລເຢັນ (Ursula von der Leyen) ມາຮອດສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດບັນດາຜູ້ນໍາຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊີລສ໌, ປະເທດແບລຈ້ຽມ, ເມື່ອວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2022.

ນະເວລານີ້, ໃນຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ຍົກເວັ້ນ ຮັງກາຣີ, ສະໂລວາເກຍ ແລະສາທາ ລະນະລັດເຊັກ ແມ່ນເພິ່ງພາພະລັງງານຂອງຣັດເຊຍ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມາດຕະ ການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼ້າສຸດນີ້ໄດ້ກະກຽມມາເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດແລ້ວໂດຍຜູ້ນໍາຂອງປະເທດຮັງກາຣີ ທ່ານວິກເຕີ ອໍບານ (Victor Orban), ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງປູຕິນ ໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ.

ບັນດາຜູ້ນໍາຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ສາມາດເອົາຊະ ນະຕໍ່ ທ່ານອໍບານ ໄດ້.

ທ່ານນາງຄາຈາ ຄາລລາສ (Kaja Kallas) ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງແອັສໂທເນຍ ກ່າວວ່າ:

“ມັນເປັນການປະນີປະນອມກັນ, ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເລືອກ ລະຫວ່າງການປະນີປະນອມ ຫຼື ບໍ່ມີການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດໃດໆເລີຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນການປະນີປະນອມທີ່ຍຸຕິທໍາແລ້ວ.”

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ປະເທດໂຄຣເອເຊຍ ຄາດວ່າຈະປ່ຽນຈາກການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນຂອງຣັດເຊຍ ມາເປັນຮັງກາຣີ, ແຕ່ ຈະໃຊ້ເວລາ ທັງໃນການປັບປຸງໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນ ແລະເພີ້ມຂະໜາດການຜະລິດຂອງປະເທດໂຄຣເອເຊຍ.

ການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດໃໝ່ນີ້ ຍັງໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຂົງເຂດອື່ນໆນໍາອີກດ້ວຍ, ເຊິ່ງອາດຈະໄດ້ຕັດການປະສານງານຂອງທະນາຄານ Sberbank ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຣັດເຊຍຈາກລະບົບການຊໍາລະເງິນລະຫວ່າງປະເທດ SWIFT, ແລະມຸ້ງເປົ້າໝາຍໄປໃສ່ດ້ານສື່ສານມວນຊົນ ແລະພາກສ່ວນບຸກຄົນຂອງ ຣັດເຊຍ ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ກຸ່ມປະເທດດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງໄດ້ສົ່ງເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ ເຫຼືອເພີ້ມເຕີມແກ່ປະເທດຢູເຄຣນ.

ປະທານສະພາຢູໂຣບ ທ່ານຊາລ​ສ໌ ມີ​ແຊ​ລ (Charles Michel) ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ:

“ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ຢູເຄຣນຕ້ອງການການສະໜັບສະໜຸນທາງການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ປະເທດສາມາດດໍາເນີນງານຕໍ່ໄປໄດ້. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ ການການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນ ຈາກຫຼາຍໆບ່ອນປະກອບເຂົ້າກັນ. 9 ພັນລ້ານຢູໂຣ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກສະພາຢູໂຣບແລ້ວ, ແລະຍັງເປັນການເລີ້ມຕົ້ນໂຄງການທີ່ຈໍາເປັນໃນການບູລະນະສ້າງສາປະເທດຄືນໃໝ່.”

ໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຂອບເຂດຕ່າງໆໃນມື້ວັນອັງຄານວານນີ້, ຄະນະຜູ້ນໍາຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ມອງຫາການຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງທະຫານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ກຸ່ມປະເທດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີອໍານາດທາງເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ແຕ່ດັ່ງທີ່ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານໂຈເຊັບ ບໍເຣລ (Josep Borrell) ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການປ້ອງກັນປະ​ເທດ ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນອີກອັນນຶ່ງ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນນັ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍເທື່ອ, ຂໍ້ບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຍັງບໍ່ແມ່ນອໍານາດພົນລະເຮືອນທີ່ດີພໍ, ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ອໍານາດທາງທະຫານນໍາອີກດ້ວຍ.”

ເຖິງແມ່ນຈະມີການຫ້າມ ນຳ​ເຂົ້ານໍ້າມັນຂອງ EU, ນັກຊ່ຽວຊານໄດ້ເຕືອນວ່າ ຣັດເຊຍກໍາລັງໄດ້ກໍາໄລຈາກນໍ້າມັນດິບລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມີລາຄາສູງ ແລະອາດຈະຫາລູກຄ້າໃໝ່ໆສໍາລັບການນໍາສົ່ງນໍ້າມັນຂອງພວກເຂົາ.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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