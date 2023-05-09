ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມລະດັບສູງ, ຈີນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ 'ແກ້ໄຂ' ຕົນເອງ

ຫຼັງຈາກການພົບປະທີ່ປັກກິ່ງກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ທ່ານນິໂກລັສ ເບີຣ໌ນສ (Nicholas Burns), ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານ ຈິນ ກາງ (Qin Gang) ໄດ້ຕຳໜິສະຫະລັດ ໃນອັນທີ່ທ່ານອະທິບາຍວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີີ່ຈະ "ສະກັດກັ້ນ" ປະເທດຂອງທ່ານ, ໂດຍກ່າວວ່າ ການສື່ສານທີ່ດີຂື້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດມະຫາອຳນາດ ຈະຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ.
ໃນບົດລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ທ່ານ ກາງ (Qin) ກ່າວວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງນັບແຕ່ການພົບປະລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະຜູ້ນຳຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ (Xi Jinping) ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍກ່າວວ່າ "ຄຳເວົ້າແລະການກະທຳທີ່ຜິດພາດຂອງສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໄດ້ທຳລາຍຈັງຫວະໃນທາງບວກ ທີ່ຍາກຈະເອົາຊະນະ ຂອງການພົວພັນຈີນ-ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ກາງ ໄດ້ພັນລະນາການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດວ່າ “ເຂົ້າຂັ້ນແຕກຫັກ,” ແລະທ່ານໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ, ເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງທີ່ຈີນອ້າງວ່າເປັນຂອງຕົນ.
ສ່ວນທ່ານ ເບີຣ໌ນສ (Burns), ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມິດງຽບ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາ, ໂດຍປະກາດຄວາມຄືບໜ້າສັ້ນໆໃນ Twitter ທາງການຂອງທ່ານ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບທີ່ປຶກສາແຫ່ງລັດແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຈິນ ກາງ (Qin Gang) ໃນມື້ນີ້. ພວກເຮົາໄດ້ຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍ ໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ - ຈີນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງການພົວພັນທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະເສີມຂະຫຍາຍການສື່ສານຂອງລະດັບສູງ.”