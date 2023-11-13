ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນ” ວ່າເປັນຫຍັງຄົນໄຂ້ຢູ່ໂຮງໝໍ ຊີຟາ ທີ່ຖືກປິດລ້ອມຂອງເຂດກາຊາ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດອົບພະຍົບອອກຈາກພື້ນທີ່ຢ່າງປອດໄພ ແຕ່ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າກຸ່ມ ຮາມາສ ແມ່ນ “ກຳລັງເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ.”
ຜູ້ນຳ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວໃນລາຍການ State of the Union ຂອງໂທລະພາບ CNN ວ່າຄົນໄຂ້ 100 ຄົນແມ່ນຖືກນຳຕົວອອກຈາກໂຮງໝໍ ແລະ ວ່າຊາວປາແລັສໄຕນຫຼາຍສິບພັນຄົນໃນບໍລິເວນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກໍຖືກຍ້າຍອອກໄປຢ່າງປອດໄພຕາມ “ເສັ້ນທາງທີ່ປອດໄພ” ມຸ່ງໜ້າໄປທາງທິດໃຕ້ ອອກໄປຈາກເມືອງກາຊາ.
ແຕ່ການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ກັບ ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ສືບຕໍ່ໄປໃກ້ກັບໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງກາຊາ, ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງໂຮງໝໍ ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ອາບູ ຊາລມີຢາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກອ້ອມຮອບໂດຍຄວາມຂັດແຍ້ງ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ງຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ເຈກ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ Face the Nation ຂອງໂທລະພາບ CBS ວ່າສະຫະລັດ “ບໍ່ຢາກເຫັນການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນໃນໂຮງໝໍ ບ່ອນທີ່ຄົນຜູ້ບໍລິສຸດ, ຄົນໄຂ້ທີ່ກຳລັງຮັບການປິ່ນປົວ, ແມ່ນຕິດຢູ່ໃນການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ທຳການປຶກສາຫາລືຢ່າງກະຕືລືລົ້ນກັບກອງກຳລັງ ອິສຣາແອລ ກ່ຽວກັບ ບັນຫານີ້.”
ການປິ່ນປົວຄົນໄຂ້ບາງຢ່າງຢູ່ໂຮງໝໍນັ້ນແມ່ນໄດ້ຢຸດຊົ່ວຄາວຍ້ອນການສະໜອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ໄດ້ໜ້ອຍລົງ, ດ້ວຍແອນ້ອຍສອງຄົນແມ່ນກຳລັງຕາຍຍ້ອນຜົນຂອງມັນ ແລະ ຄົນໄຂ້ອີກຫຼາຍສິບຄົນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ.
ທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າ ອິສຣາແອລ “ຫາກໍ່ໄດ້ສະໜອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ໂຮງໝໍ ຊີຟາ,” ແຕ່ວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດມັນ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການສົນທະນາຂອງໂທລະພາບ ສະຫະລັດ ວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນ “ໄດ້ພົວພັນຢ່າງຂະຫຍັນຂັນແຂງ” ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອິສຣາແອລ, ກາຕ້າ ແລະ ອີຈິບ ເພື່ອປ່ອຍຕົວປະກັນເກືອບ 240 ຄົນທີ່ຖືກຈັບໂດຍກຸ່ມ ຮາມາສ ໃນກາຊາ, ລວມທັງຄົນ ອາເມຣິກັນ 9 ຄົນ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມີສິດເຮັດວຽກ ໃນ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວວ່າປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແມ່ນ “ຈະບໍ່ຢູ່ເສີຍໆຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ ສະນັ້ນທຸກຄົນທີ່ຖືກຈັບເປັນຕົວປະກັນຈຶ່ງສາມາດກັບບ້ານຢ່າງປອດໄພ.”