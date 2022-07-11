ຫຼັງຈາກທີ່ ທ່ານອາເບະ ຖືກສັງຫານ, ພັກຂອງທ່ານ ປາກົດວ່າ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງໃຫຍ່ ໃນການເລືອກຕັ້ງ

ພັກອະນຸລັກນິຍົມ ໃນລັດຖະບານປະສົມທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ປາກົດວ່າ ເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຍັງຄົງຮັກສາສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຕົນໃນສະພາສູງຢູ່ ໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ມີຂຶ້ນສອງວັນຫຼັງຈາກການລອບສັງຫານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊິນໂຊ ອາເບະ.
ພັກເສລີປະຊາທິປັດ ຫຼື LDP ທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ແລະຄູ່ພັນທະມິດລຸ້ນນ້ອງຂອງຕົນ ກໍຄືພັກ ໂກເມອີໂຕະ (Komeito) ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ຈະຊະນະທີ່ນັ່ງ ໃນສະພາທີ່ປຶກສາ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງ ອີງຕາມການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງຜູ້ປ່ອນບັດແລ້ວ ໂດຍໂຄສົກຂອງລັດ ປະຈຳອົງການຂ່າວ NHK ແລະ Kyodo.
ອີງຕາມການຢັ່ງຫາສຽງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ພົບວ່າ ພວກກຸ່ມທີ່ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນແບບສັນຕິຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຍັງຈະຮັກສາທີ່ນັ່ງ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງສະພາສູງໄວ້ຢູ່ ຊຶ່ງເປັນຂີດຈຳກັດສຳຄັນ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນ ເປັນໄປໄດ້ສູງຂຶ້ນ.
ຜົນທີ່ອອກມາ ຈະສະໜອງການຊຸກຍູ້ຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟູມີໂອະ ຄີຊີດະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳແລະສະໜັບສະໜຸນໂດຍທ່ານອາເບະ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ໜັກແໜ້ນກວ່າ ແລະຕ້ອງ ການເສີມຂະຫຍາຍການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງປະເທດຢ່າງໃຫຍ່.
ພັກ LDP ຊຶ່ງໄດ້ປົກຄອງຍີ່ປຸ່ນ ເກືອບວ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມາໄດ້ເກີນກວ່າ 6 ທົດສະວັດ ແລະເປັນທີ່ຄາດໝາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງແນ່ນອນ. ແຕ່ບັນດານັກສັງເກດການ ກຳລັງເບິ່ງວ່າ ການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານອາເບະ ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງຍ້ອນຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈໃຫ້ແກ່ພັກຫຼືບໍ່.
ທ່ານອາເບະ ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຍີ່ປຸ່ນຍາວນານທີ່ສຸດ ໄດ້ຖືກຍິງ ແລະເສຍຊີວິດໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ໃນຂະນະທີ່ໂຄສະນາຫາສຽງຢູ່ຖະໜົນເສັ້ນນຶ່ງໃນເມືອນາຣາ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ການໂຄສະນາຫາສຽງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ໄດ້ຍຸຕິລົງຫຼັງຈາກການລອບສັງຫານທ່ານອາເບະ ແຕ່ການລົງຄະແນນສຽງກໍໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້. ທ່ານຄີຊີດະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະເທດຊາດຕ້ອງ “ປົກປ້ອງປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍບໍ່ມີການຍອມແພ້ຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ.”