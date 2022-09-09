ເຈົ້າຊາຍຊາລສ໌ (Charles) ໄດ້ກະກຽມເພື່ອຈະໄດ້ສວມມົງກຸດມາຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພະອົງ. ດຽວນີ້, ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 73 ປີ ໃນທີ່ສຸດເວລານັ້ນ ກໍມາເຖິງ, ຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ເຈົ້າຊາຍຊາລສ໌, ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງທີ່ສຸດທີ່ຂຶ້ນສະເຫວີຍຣາດຂອງອັງກິດ ໄດ້ກາຍເປັນກະ ສັດຊາລສ໌ທີ III ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫຼັງຈາກການສິ້ນພະຊົນຂອງພະມານດາຂອງພະອົງ ກໍຄືພະຣາຊີນີ ເອລີຊາແບັດ (Elizabeth) ທີ II. ຍັງບໍ່ມີກໍານົດວັນເວລາທີ່ຈະຈັດພິທີຣາຊາພິເສດເພື່ອຂຶ້ນສະເຫວີຍຣາດຂອງພຣະອົງເທື່ອ.
ຫຼັງຈາກການຝຶກແອບທີ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນມາແຕ່ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍ, ເຈົ້າຊາຍຊາລສ໌ ໄດ້ຊຶມຊັບຄວາມທັນສະໄຫມຂອງລະບອບການປົກຄອງດ້ວຍຣາຊາຂອງອັງກິດ. ພະອົງເປັນເຊື້ອພະວົງອົງທໍາອິດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຢູ່ໃນພະຣາຊວັງ, ເປັນອົງທໍາອິດທີ່ໄດ້ ຮັບປະລິນຍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ເຕີບໂຕຂຶ້ນໂດຍ ໄດ້ຖືກສາຍຕາຈ້ອງມອງເບິ່ງຢ່າງຈົດຈໍ່ ຈາກສື່ມວນຊົນ ຂະນະທີ່ຄວາມນັບຖືຕໍ່ຣາດຊະວົງໄດ້ຈາງຫາຍໄປ.
ພະອົງຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຮູ້ສຶກຫ່າງໄກອອກໄປ ຍ້ອນການຢ່າຮ້າງທີ່ສັບສົນຂອງ ພະອົງກັບເຈົ້າຍິງໄດອານາ (Diana) ທີ່ເປັນຄົນໄດ້ຮັບຄວາມຮັກແພງຫຼາຍຈາກປະຊາຊົນ, ແລະເຮັດໃຫ້ກົດລະບຽບທີ່ຫ້າມບັນດາກະສັດແຊກແຊງເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງສາທາລະນະຖືກປ່ຽນໄປ ໂດຍການເຂົ້າໄປຮ່ວມການໂຕ້ວາທີ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການປົກປັກຮັກສາສະຖາປັດຕະຍະກໍາ.
"ດຽວນີ້ ພະອົງໄດ້ເຫັນວ່າຕົວເອງ ຢູ່ໃນລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນຂອງຊີວິດພະອົງ, ຖ້າທ່ານຢາກຈະເວົ້າ, ຊຶ່ງພະອົງຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພະອົງສະແດງ ພາບພົດຂອງຕົນອອກມາໃຫ້ສັງຄົມເຫັນ ວ່າຕົນເອງເປັນແບບໃດ ໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ສຳຄັນໃນສາຍຕາຂອງສາທາລະນະຊົນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເອດ ໂອເວນສ໌ (Ed Owens). "ພະອົງບໍ່ມີແງ່ມຸມໃດທີ່ຈະໃກ້ກັບພະມານດາຂອງພະອົງເມື່ອເວົ້າເຖິງການມີຊື່ສຽງ."
ທ່ານໂອເວນສ໌ກ່າວອີກວ່າ ເຈົ້າຊາຍຊາສ໌ຕ້ອງຊອກຫາວິທີທີ່ຈະສ້າງ "ການສະໜັບ ສະໜູນຈາກສາທາລະນະຊົນ, ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຮັກແພງ" ທີ່ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມສຳພັນທີ່ຣາຊີນີເອລີຊາແບັດ ມີກັບສາທາລະນະຊົນອັງກິດ.
ເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງ, ເຈົ້າຊາຍຊາລສ໌ ຈະເປັນທີ່ຮັກຫອມຂອງປະຊາກອນຂອງພະອົງ ຫລືບໍ່? ນັ້ນມັນເປັນຄໍາຖາມ ທີ່ຖືກບົດບັງມາຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພະອົງ.
ໂດຍທີ່ເປັນເດັກຊາຍຂີ້ອາຍ ທີ່ມີພໍ່ທີ່ເປັນຄົນຄວບຄຸມຢູ່, ເຈົ້າຊາຍຊາລສ໌ ໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນມາເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ບາງຄັ້ງຂີ້ອາຍ, ບໍ່ຄ່ອຍມັກປາກມັກເວົ້າ ແຕ່ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈ ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງ. ບໍ່ເຫມືອນກັບພະມານດາຂອງພະອົງ, ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍອມສົນທະນາກ່ຽວກັບທັດສະນະຂອງຕົນຢ່າງເປີດເຜີຍ, ເຈົ້າຊາຍຊາລສ໌ໄດ້ກ່າວຄໍາປາໄສ ແລະຂຽນບົດເລື້ອງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກົງກັບຄວາມຄິດຂອງພະອົງ ເຊັ່ນການ ປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພະລັງງານສີຂຽວ ແລະຢາທີ່ເປັນທາງເລືອກ.