ສຫລ ກ່າວວ່າ ມີພົນລະເຮືອນ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ຢູ່ໂຊມາເລຍ

ກອງບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດ ໃນອາຟຣິກາ ຫລື AFRICOM ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈແນໃສ່ພວກນັກລົບອາລ-ຊາບັບ (Al-Shabab) ໃນ ເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ສັງຫານພົນລະຮືອນສອງຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອີກ 3 ຄົນ
ບາດເຈັບ.
ການພົບເຫັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງລາຍງານປະຈຳໄຕມາດທຳອິດ ກ່ຽວກັບ
ການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະເປັນເທຶ່ອທີສອງໃນປະຫວັດສາດ ຂອງກອງບັນ
ຊາການທະຫານສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ທີ່ກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນ ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນ
ໂຊມາເລຍ ອັນເປັນຜົນມາຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະ ຫະລັດ ຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ຜູ້ບັນຊາການ ທະຫານສະຫະລັດ ໃນອາຟຣິກາ ນາຍພົນສະຕີເວັນ ທາວເຊີນ ກ່າວຢູ່
ໃນຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ນັບແຕ່ໄດ້ກຳໜ້າທີ່ຜູ້ບັນຊາການ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ເຈາະຈົງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃສ່ຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນການດຳເນີນງານ ຂອງ ພວກເຮົາ. ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຍັງເຮັດບໍ່ພຽງພໍ ພວກເຮົາຈະສາລະພາບຢ່າງເປີດເຜີຍ.”
ຜູ້ບັນຊາການກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນສອງຄົນ “ແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າເສຍໃຈແລະເສຍ ຊີວິດ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ” ຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ ປີ 2019 ນີ້. ການ
ໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້່ສັງຫານພວກກໍ່ການຮ້າຍອາລ-ຊາບັບ ສອງຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປັນ
ເປົ້າໝາຍ.
ນາຍພົນທາວເຊິນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເຄົາລົບເປັນຢ່າງສູງຕໍ່ບັນດາ ເພື່ອນ
ມິດຊາວໂຊມາເລຍຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາເສຍໃຈ ທີ່ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ.”
ກອງບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງ
ອາກາດ 91 ຖ້ຽວ ຕໍ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ຢູ່ໃນ ໂຊມາເລຍ ແລະລີເບຍ ແຕ່ດືອນກຸມພາປີ
2019 ຫາ ວັນທີ 31 ມີນາປີ 2020.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ