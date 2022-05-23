ປະທານາທິບໍດີເຊເນກາລ, ທ່ານແມັກກີ ຊອລ (Macky Sall) ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະເດີນທາງໄປຍັງຣັດເຊຍແລະຢູເຄຣນໃນໄວໆນີ້ ໃນນາມຂອງສະຫະພາບອາຟຣິກາ ທີ່ທ່ານກຳລັງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ທ່ານຊອລ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັບທ່ານໂອລາຟ ໂຊລຊ໌ (Olaf Scholz) ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດນັ້ນວ່າ: ການເດີນທາງດັ່ງກ່າວ ມີກຳນົດຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມນັ້ນ ຍ້ອນບັນຫາໃນການຈັດເວລາ ແລະວັນທີໃໝ່ໄດ້ຖືກ ເລື່ອນໄປ.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກສະຫະພາບອາຟຣິກາໃຫ້ທຳການເດີນທາງ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ໃຫ້ການເຊື້ອເຊີນນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ເມື່ອມັນຖືກກໍານົດຍາມໃດ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະໄປມົສກູ ແລະກີຢິບ ທັນທີໂລດ ແລະພວກເຮົາຍັງຮັບເອົາວ່າ ຈະມີການເຂົ້າຮ່ວມນຳກັນຂອງຜູ້ນຳປະເທດທັງຫມົດ ໃນສະຫະພາບອາຟຣິກາທີ່ຢາລົມກັບປະທານາທິບໍດີ (ໂວໂລດິເມຍ) ເຊເລນສ໌ກີຂອງ (ຢູເຄຣນ) ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອງການທີ່ ຈະຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຜູ້ນຳປະເທດໃນອາຟຣິກາ." "ອັນນັ້ນກໍເຊັ່ນກັນ ຈະມີຂຶ້ນ ໃນສອງສາມອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້."
ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງໄດ້ກະທົບກະເທືອນເສດຖະກິດໃນອາ ຟຣິກາຢ່າງໜັກຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາພືດພັນທັນຍາຫານ ແລະ ການຂາດແຄນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ໄດ້ປະສົບກັບການຕອບໂຕ້ທີ່ແຕກແຍກກັນ ໃນອາຟຣິກາ.
ໃນຕົ້ນເດືອນມີນາຜ່ານມາ, ເຊເນກາລໄດ້ງົດບໍ່ຄະແນນສຽງຕໍ່ມະຕິຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ - ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ- ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍຖອນຕົວອອກຈາກຢູເຄຣນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສອງສາມອາທິດຕໍ່ມາກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີຕໍ່ມະຕິສະ ບັບນຶ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍຢຸດຕິການເຮັດສົງຄາມ.
ເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງປະເທດອາຟຣິກາໄດ້ງົດ ຫຼືບໍ່ອອກສຽງໃນການລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ມະຕິສອງອັນນັ້ນ.