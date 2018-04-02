ເຮົາອາດຈະເຫັນເມືອງ ທີ່ມີປະຊາຊົນ 100 ລ້ານຄົນຂອງໂລກເທື່ອທຳອິດ ໃນທະວີບອາຟຣິກາ ໃນທ້າຍສັດຕະວັດນີ້

ເຮົາອາດຈະເຫັນຫົວເມືອງທີ່ມີພົນລະເມືອງ 100 ລ້ານຄົນຂອງໂລກເທື່ອທຳອິດ ໃນ
ທ້າຍສັດຕະວັດນີ້. ນັ້ນແມ່ນຜົນສະຫລຸບຂອງການຄວ້າຄັ້ງໃໝ່ກ່ຽວກັບການກາຍເປັນ
ເຂດເທດສະບານຢ່າງວ່ອງໄວຂອງຫຼາຍໆເມືອງທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດ
ໃນອາຟຣິກາແລະເອເຊຍ ທີ່ໄດ້ສະເໜີແນະໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ນແຕ່ເມືອງນ້ອຍໆ ກໍອາດ
ສາມາດ ຂະຫຍາຍເປັນເຂດເທດສະບານໃຫຍ່ໆ ໄດ້ ໃນຫຼາຍສັດຕະວັດຕໍ່ໜ້ານີ້.
ເຮັນຣີ ຣິຈແວລ ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ
ມາສະເໜີທ່ານ ໃນດັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນທ້າຍສັດຕະວັດນີ້ ມີການທຳນາຍວ່າ ປະຊາກອນຂອງໂລກ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 14
ພັນລ້ານຄົນ. 80 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນເຫຼົ່ານີ້ຈະພາກັນອາໄສຢູ່ໃນເມືອງຕ່າງໆ
ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າສະບັບໃໝ່.
ສາສະດາຈານດານຽລ ຮົວເວັກ ຄູ່ຂຽນລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມ ຈາກສະຖາບັນ
ເທັກໂນໂລຈີອອນຕາຣິໂອ ກ່າວວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາກຳລັງມອງເຫັນຄື້ນຟອງທີ່ເມືອງຕ່າງໆ ກາຍເປັນເຂດເທດສະບານ ມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ຈີນ ມັນກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່
ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ຂອງການເປັນເຂດເທດສະບານ. ແລະບັດນີ້ ໄດ້ ມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ອິນ
ເດຍ ແລະພວກເຮົາຈະເຫັນຈຸດສຸດຍອດໃນການກາຍເປັນເມືອງໃຫຍ່ຂອງເຂດໃຕ້
ທະເລຊາຍຊາຮາຣາໃນອາຟຣິກາ.”
ນັ້ນອາດໝາຍເຖິງຫົວເມືອງທຳອິດ ທີ່ມີປະຊາກອນ 100 ລ້ານຄົນ. ນະຄອນລາ
ກັອສ ປະເທດໄນຈີເຣຍ ແມ່ນຫົວເມືອງທີ່ຕິດອັນດັບນຶ່ງ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ນະຄອນລາກັອສ ແມ່ນມີປະຊາກອນຢູ່ຊາວລ້ານຄົນ. ບໍ່ໃຫຍ່ເທົ່າກັບເຄິ່ງ
ນຶ່ງຂອງນະຄອນໂຕກຽວ ແຕ່ເປັນຫົວເມືອງ ທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ.ຢູ່ໃນສອງຊົ່ວ
ຄົນນະຄອນລາກັອສ ໄດ້ເຕີບໂຕ 100 ເທົ່າ. ພາຍໃນປີ 2100ຄາດວ່າ ຈະມີຊາຊົນ
ຫຼາຍກວ່າລັດຄາລີຟໍເນຍທັງໝົດ.
ສາດສະດາຈານຮົວເວັກກ່າວວ່າ “ນະຄອນລາກັອສ, ດາແອັສ ຊາລຳ, ກິນຊາຊາ ບັນ
ດາເມືອງເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະມີປະຊາກອນເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ ສີ່ຫາຫ້າເທົ່າ. ພາຍ
ໃນທ້າຍສັດຕະວັດນີ້ ບັນດາຫົວເມືອງໃຫຍ່ໆທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍສຸດ 20 ຫົວເມືອງ
ທຳອິດ ຖ້າຈະເວົ້າແລ້ວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະຢູ່ໃນອາຟຣິກາ.”
ນະຄອນລາກັອສ ແມ່ນກວມເອົາພື້ນທີ່ 1000 ຕາລາງກິໂລແມັດທີ່ໜາແໜັ້ນໄປ ດ້ວຍ
ຕຶກສູງໆ ຄຸ້ມຄົນທຸກຍາກ ແລະທຸກໆຢ່າງຢູ່ໃນລະຫວ່າງນັ້ນ. ປະຊາກອນຂອງນະຄອນ
ດັ່ງກ່າວແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນ 900 ຄົນຕໍ່ມື້.
ພວກທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແມ່ນບັນດາປະຊາຄົມຍົກຍ້າຍມາຈາກຊົນນະບົດ. ຢູ່ໃກ້ໆກັບ
ແຄມບຶງ. ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນໄດ້ເຕືອນເຖິງ ການຂັບໄລ່ແບບໄຮ້ຄວາມປານີ
ເພື່ອແຜ້ວທາງໄປສູ່ການພັດທະນາໃໝ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າອ້າງວ່າ ໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ 300,000 ຄົນ
ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ 11 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ທ້າວໂອລາດີປູໂປ ແອວີໂອມີເຢ ປະຊາຊົນທີ່ຄຸ້ມຄົນທຸກ ອີລາເຢ ບາຣີກາ ໃນນະຄອນ
ລາກັອສ ກ່າວວ່າ “ການຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະຖືກໄລ່ໜີ ການຂົ່ມຂູ່່ ທີ່ຈະຖືກໄລ່ອອກໄປໃນ
ຕອນຄໍ່າຄືນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນ ມີຄວາມຢ້ານກົວ ຈົນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາ ມາດເຮັດວຽກ
ການໄດ້ ຫຼືປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.”
ຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາ ປະຊາຊົນມີອາຍຸສະເລ່ຍ ຕ່ຳກວ່າຊາວປີ. ອັດຕາການ ເກີດແມ່ນ
4.4 ແລະຊາວອາຟຣິກາ ແມ່ນກາຍເປັນພວກທີ່ຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານຫຼາຍຂຶ້ນ. ແມ່ນ
ແຕ່ບັນດາເມືອງນ້ອຍໆກໍມີການທຳນາຍວ່າຈະມີຂະໜາດ ໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ນະຄອນນີອາເມ ຢູ່ປະເທດໄນເຈີ ອາດຈະເຕີບໃຫຍ່ຈາກການມີປະ ຊາກອນບໍ່ຮອດນຶ່ງລ້ານຄົນ ໃນປັດ
ຈຸບັນນີ້ ເປັນນະຄອນທີ່ມີປະຊາກອນ 46 ລ້ານຄົນ ພາຍໃນທ້າຍສັດຕະວັດນີ້. ເມືອງ
ບລັນເທຍຢູ່ໃນມາລາວີ ຈະມີປະຊາ ກອນເພີ້ມຂຶ້ນ ຈາກນຶ່ງລ້ານ ຫາ 40 ລ້ານຄົນ.
ເອເຊຍກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຈະໄດ້ເຫັນການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງຫົວເມືອງ ຕ່າງໆ. ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ຂອງອັຟການິສຖານ ກໍຄາດວ່າຈະມີປະຊາກອນ ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ
50 ລ້ານຄົນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີບັນຫາກ່ຽວກັບຄຸ້ມຄົນທຸກ ການຮັກສາສຸຂະພິບານທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ແລະ
ເປື້ອນເປິ ຊຶ່ງທ່ານຮົວເວັກກ່າວວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເທດສະບານ ກໍສາມາດ
ເປັນສິ່ງທີ່ດີໄດ້.
ສາດສະດາຈານ ດານຽລ ຮົວເວັກ ຈາກສະຖາບັນເທັກໂນໂລຈີອອນຕາຣິໂອ ກ່າວວ່າ
“ຫົວເມືອງຕ່າງໆ ຕາມທຳມະຊາດແລ້ວຍ້ອນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຢ່າງກະທັດລັດສາ
ມາດເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດສູງຂຶ້ນກວ່າບ່ອນອື່ນໆ ທີ່ມີພະລັງງານ ຂອງຫົວ
ໜ່ວຍຍອດຜະລິດຮວມຫຼື GDP ນ້ອຍກວ່າບ່ອນອື່ນໆ ເພາະສະນັ້ນຫົວເມືອງຕ່າງໆ
ຄວາມຈິງແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດ ສຳຄັນແທ້ໆ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ກ່າວເຖິງຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງໂລກໂດຍປາດສະຈາກບັນດາເມືອງໃຫຍ່ໆ.”
ຫຼາຍໆຫົວເມືອງໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ ມີການທຳນາຍວ່າ ຈະມີປະຊາກອນ ເທົ່າເກົ່າ
ຫຼືຫລຸດຂະໜາດລົງ. ພາຍໃນທ້າຍສັດຕະວັດນີ້ຈະມີພຽງແຕ່ສິບສີ່ ຫົວເມືອງທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 100 ຫົວເມືອງຄາດວ່າ ຈະຢູ່ໃນ ອາເມຣິກາເໜືອ ຫຼືຢູໂຣບ.
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