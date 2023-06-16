ບັນດາປະເທດທີ່ສຳຄັນໃນອາຟຣິກາ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການນຳເຂົ້າອາຫານປະເພດເມັດ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກະກຽມຫາລືກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງທະວີບ ກ່ຽວກັບຊະຕາກຳຂອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ ສົ່ງອອກສະບຽງອາຫານ ແລະ ປຸ໋ຍຈາກຢູເຄຣນ ຜ່ານທະເລດຳຢ່າງປອດໄພ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ທ່ານປູຕິນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍກຳລັງພິຈາລະນາ ການຍົກເລີກໂຄງການລິເລີ່ມ ອາຫານປະເພດເມັດທະເລດຳ (Black Sea Grain Initiative) ທີ່ດຳເນີນການໂດຍສະຫະປະຊາຊາດແລະເທີກີ ໃນເດືອນກໍລະກົດປີທີ່ຜ່ານມາ ເພາະວ່າການຂົນສົ່ງອາຫານປະເພດເມັດ ແລະຝຸ່ນຂອງຕົນ ຍັງປະສົບກັບອຸປະສັກຢູ່. ສັນຍາດັ່ງກ່າວອາດໝົດອາຍຸໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດນີ້.
ຄະນະຜູ້ແທນຂອງຜູ້ນຳອາຟຣິກາ ມີກຳນົດຈະໄປຢ້ຽມຢາມທັງຢູເຄຣນ ແລະຣັດເຊຍເລີ້ມໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຢຸດຕິສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ 16 ເດືອນຂອງຣັດເຊຍ, ແລະທ່ານປູຕິນ ກ່າວວ່າ ທ່ານມີແຜນຈະຍົກລະດັບຂໍ້ຕົກ ລົງອາຫານປະເພດເມັດທະເລດຳ. ຜູ້ນໍາອາຟຣິກາຍັງສາມາດສະເຫນີໃຫ້ທ່ານປູຕິນເຮັດ "ຂໍ້ຕົກລົງອາຫານປະເພດເມັດ ແລະຝຸ່ນແບບບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ", ອີງຕາມເອກະສານໂຄງຮ່າງທີ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌ ໄດ້ເຫັນໃນວັນພະຫັດ.
ປະທານາທິບໍດີອາຟຣິກາໃຕ້ ທ່ານໄຊຣິລ ຣາມາໂຟຊາ (Cyril Ramaphosa) ກ່າວວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າທ່ານປູຕິນ ແລະປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskyy) ແມ່ນເຫັນພ້ອມ ກັບທ່ານກ່ຽວກັບ "ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຈັດສົ່ງອາຫານປະເພດເມັດໄປອາຟຣິກາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ", ໂຄສົກຂອງທ່ານ ຣາມາໂຟຊາ ທ່ານວິນເຊນຕ໌ ແມັກເວນຢາ (Vincent Magwenya) ໄດ້ກ່າວ.
ທ່ານ ແມັກເວນຢາ (Magwenya) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌ ໃນວັນພຸດນີ້ວ່າ "ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ໃດໆ ທີ່ຈະຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງອາຫານປະເພດເມັດ."
ໂຄສົກວັງເຄຣັມລິນ (Kremlin) ທ່ານດີມິຕຣີ ເປັສກອຟ (Dmitry Peskov) ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ມົສກູ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການຖອນຕົວ.