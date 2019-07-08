ອາຟຣິກາ ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ອັນທີ່ອາດເປັນຍຸກແຫ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ຈະເລີນຮັ່ງມີ
ດ້ວຍການເປີດຕົວ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າໃນທະວີບຢ່າງເປັນທາງການ.
ປະເທດ ໄນຈີເຣຍ, ເຊິ່ງມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ອາຟຣິກາ, ແລະ ປະເທດ
ເບນິນ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີທະວີບ ອາຟຣິກາ ສະບັບໃໝ່ ໃນວັນອາທິດ
ວານນີ້ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະຫະພາບ ອາຟຣິກາ ໃນປະເທດ ໄນເຈີ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວ
ນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເອຣິເທຣຍ ເປັນປະເທດສະມາຊິກ ສະຫະພາບ ອາຟຣິກາ ພຽງປະ
ເທດດຽວ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວເທື່ອ.
ມັນໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ຄາດເດົາວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສ
ລີມູນຄ່າ ສາມພັນ ສີ່ຮ້ອຍຕື້ໂດລາ, ຈະນຳໄປສູ່ການມີວຽກເຮັດ ແລະ ການພັດທະນາ.
ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ສະຫະພາບ ອາຟຣິກາ ທ່ານ ມູຊາ ຟາກີ ໄດ້ກ່າວໃນ
ວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ຄວາມຝັນເກົ່າກຳລັງຈະກາຍເປັນຈິງ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງພວກເຮົາຄົງຈະ
ມີຄວາມພາກພູມໃຈ, ໃນຂະນະທີ່ປະທານສະຫະພາບ ອາຟຣິກາ ແລະ ປະທານາ
ທິບໍດີ ອີຈິບ ທ່ານ ອັບແດລ ຟັດທາ ອາລ-ຊິສຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄວາມສຳເລັດຂອງ
AfCFTA ຈະເປັນການທົດສອບອັນແທ້ຈິງ ເພື່ອບັນລຸການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ
ທີ່ຈະປ່ຽນຄວາມຝັນຂອງປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ກາຍເປັນຈິງ.”
ມັນໃຊ້ເວລາໃນການເຈລະຈາທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກ 17 ປີ ເພື່ອບັນລຸຄວາມສຳ
ເລັດໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເຊິ່ງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ ອາດຂະຫຍາຍການຄ້າຂາຍ
ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຟຣິກາ 60 ເປີເຊັນພາຍໃນພຽງ 3 ປີ.
ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານກໍໄດ້ເຂົ້າໃຈເຊັ່ນກັນວ່າ ທະວີບດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າ
ທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງ ຖະໜົນທີ່ບໍ່ສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ຫຼື ບໍ່ມີຢູ່ ແລະ ທາງລົດ
ໄຟ, ຄວາມວຸ້ນວາຍ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແລະ ລະບົບການປົກຄອງທີ່ປ່ຽນແປງ
ຍາກຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ດ້ວຍການລວມເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງກີດຂວາງດ້ານການຄ້າຄື ການເກັບພາ
ສີ, ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການຈ້າງງານ, ມາດຕະ
ຖານການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆໃນ ອາຟຣິກາ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊາວ ອາຟຣິ
ກາ ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການຍິນດີເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ໄນຈີເຣຍ, ພ້ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ຂອງ
ບັນດາປະເທດ ໃນອາຟຣິກາ ຕາເວັນຕົກ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຮັບຮອງສະກຸນ
ເງິນດຽວກັນນັ້ນ, ຈະຊ່ວຍຂະຫຍາຍການຄ້າໃນທົ່ວທະວີບ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງ
ທ່ານ ໂມຮາເມັດ ອີບິນ ແຊມບາສ (Mohamed Ibn Chambas) ທູດພິເສດຂອງເລ
ຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການສະຫະປະ
ຊາຊາດ ເພື່ອອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ແລະ ພາກພື້ນ ຊາແຮລ.
ທ່ານ ແຊມບາສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ເຂດການຄ້າເສລີຂອງທະວີບດັ່ງກ່າວ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ຈະສະໜັບສະໜູນເຂດການຄ້າເສລີໃນພາກພື້ນ. ແລະ ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ສະກຸນ
ເງິນທົ່ວໄປເຂົ້າມາ. ຖ້າເຈົ້າມີເຂດການຄ້າເສລີ ແລະ ມັນເຂົ້າກັບສະກຸນເງິນທົ່ວໄປ
ຂອງພາກພື້ນ, ຜົນກະທົບຂອງມັນ ແນ່ນອນຈະໄປເສີມຂະຫຍາຍທັງການຄ້າເສລີ
ແລະ ການຄ້າຂາຍທີ່ງ່າຍດາຍພາຍໃນຂົງເຂດ.”