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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ​ນາງ​ອີ​ວັງ​ກາ ທ​ຣຳ ໃຫ້​ກຽດ​ໄວ້​ອາ​ໄລ ແກ່​ດວງວິນຍານຂອງບັນ​ດາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ເຮືອ​ບິນ​ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ​ຕົກ

ບັນ​ດາ​ນັກ​ສາ​ສ​ະໜາ ລຽນ​ແຖວ​ກັນຢູ່​ຂັ້ນ​ໄດ ທີ່ໂບດ Trinity Cathedral ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ​ທ່​ານ​ນາງ​ອີ​ວັງ​ກາ ທ​ຣຳ ເດີນ​ທາງ​ໄປເຖິງ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານ​ນາງ​ອີ​ວັງ​ກາ ທ​ຣຳ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ທາງ​ສາ​ສະ​ໜາ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້​ນີ້​ໃນ​ນະ
​ຄອນອາ​ດິ​ສ ອາ​ບາ​ບາ ຢູ່​ໂບດ​ທ​ຣີ​ນີ​ຕີ​ສັກ​ສິດ ທີ່​ເປັນ​ໂບດ​ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ Orthodox Tewahedo.

ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທຣຳ ​ໄດ້​ວາງ​ພວງ​ມະ​ລາ​ຢູ່​ໂບດ ​ເພື່ອ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ແກ່ບັນ​ດາ
​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ຈາກສາຍ​ການ​ບິນ​ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ​ຕົກ​ ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ
​ວິດ​ທັງ​ໝົດ 157 ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອ​ບິນ.

ທ່ານ​ນາງ​ ​ອີ​ວັງ​ກາ ທ​ຣຳ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ເຖິງ​ອາ​ດິ​ສ ອາ​ບາ​ບາ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຂອງ​ເອ​ທິ
​ໂອ​ເປຍ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ເສດ​ຖະ​ກິດ ຂອງແມ່​
ຍິງ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ​ອັນເປັນສິ່ງ​ທີ​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ ແລະການໃຫ້​ສິດ​ອຳ​ນາດ​ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານ​ນາງ ​ອີ​ວັງ​ກາ ​ທ​ຣຳ ທີ່​ປຶກ​ສາ​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຂອງພໍ່​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ໄດ້​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຮ້ານ​ກາ
​ເຟ ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່ຳ​ຜ້າ ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້. ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ຢູ່​ປະ​ເທດ
​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລິ​ເລີ້ມການລົງທຶນ 50 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ທີ່​ໄດ້ກໍ່​ຕັ້ງ​
ໂດຍ​ພໍ່​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ ທີ່​ໄດ້​ແນ​ໃສ່​ຊຸກຍູ້ວຽກ​ງານໃຫ້​ແກ່ພວກ​ແມ່​ຍິງຢູ່​
ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ​ກຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາແຫ້ງນັ້ນ.

ທີ່​ປຶກ​ສາ​ອາ​ວຸ​ໂສ ທ່ານ​ນາງ​ອີ​ວັງ​ກາ ທ​ຣຳ ມາ​ເຖິງ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ພິ​ທີ ຢູ່​ທີ່​ໂບດ Trinity Cathedral ເພື່ອ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ແກ່​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ເຮືອບິນ​ເອ​ທິ​ໂອ​ເປ​ຍ​ຕົກ.
ທີ່​ປຶກ​ສາ​ອາ​ວຸ​ໂສ ທ່ານ​ນາງ​ອີ​ວັງ​ກາ ທ​ຣຳ ມາ​ເຖິງ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ພິ​ທີ ຢູ່​ທີ່​ໂບດ Trinity Cathedral ເພື່ອ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ແກ່​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ເຮືອບິນ​ເອ​ທິ​ໂອ​ເປ​ຍ​ຕົກ.

ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ ແລະ​ຄວາມ​ຮັ່ງ​ມີ (W-GDP) ທີ່​ການ​ລິ​ເລີ້ມ​ກ່າວ​
ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະ “ເຂົ້​າ​ເຖິງ​ແມ່​ຍິງ 50 ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2025 ໂດຍ​ຜ່ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​
ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ.

ທ່ານ​ນາງ​ທ​ຣຳໄດ້ກ່າວ​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້ຊີມ​ກາ​ເຟ ຢູ່​ພິ​ທີປະ​ເພ​ນີເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ​ວ່າ “ຕາມ​ພື້ນ
​ຖານ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ແກ່​ພວກ​ແມ່​ຍິງ ເປັນນະ​ໂຍ​ບາຍ ການ​ພັດ​ທະ​
ນາ​ທີ່​ສະ​ຫລາດ ແລະ​ເປັນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ສະ​ຫລາດ. ນອກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ເປັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ດ້ານ
​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ ເພາະ​ວ່າ​ແມ່​ຍິງ ເວ​ລາ​ພວກ​ເຮົາ ມີ​ສິດ​ອຳນາດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຕົນ
​ເອງ ໃຫ້​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ.

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