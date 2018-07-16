ການວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ໂຈມຕີພະນັກງານ ຂອງກະຊວງນຶ່ງ ຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານ.

ການວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບໄດ້ຖືກອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມ
ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍເຈັດຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼາຍຄົນໃນວັນອາທິດ
ວານນີ້ ໃນນະຄອນຄາບູລ ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກລາຍງານກາງປີຂອງສະຫະປະຊາ
ຊາດ ທີ່ໄດ້ເຕືອນເຖິງອັຟການິສຖານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຊອກຊໍ້າໃນລະດັບບັນທຶກການ
ເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນ.
ໂຄສົກກະຊວງກ່າວວ່າ ຜູ້ວາງລະເບີດໄດ້ລະເບີດຕົນເອງ ຢູ່ໃນເຂດບ່ອນຈອດລົດ
ຂອງກະຊວງພັກຟື້ນຊົນນະບົດ ແລະພັດທະນາ ເວລາພວກພະນັກງານໄດ້ພາກັນອອກ
ຈາກວຽກປະຈຳວັນໄປ. ທ່ານຟາຣິດອນ ອັສຮານ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ທ່ານຄາດວ່າ ຈຳ
ນວນການເສຍຊີວິດຈະເພີ້ມຂື້ນ ເພາະວ່າລະເບີດແຕກຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄົນໜາແໜ້ນ.
ສື່ສັງຄົມໃນອັຟການິສຖານໄດ້ອ້າງຄວາມເວົ້າບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການວ່າ ການໂຈມຕີ
ອາດແນໃສ່ລົດທີ່ຈອດຢູ່ໃກ້ກັບ “ລົດຊາວຕ່າງປະເທດ” ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ
ເພີ້ມເຕີມ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຈາກອົງການຂ່າວອາມັກຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການໂຈມຕີ ຊຶ່ງກ່າວວ່າ ໄດ້ສັງຫານ ຫຼືໄດ້ເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບ 60 ຄົນ
ຮວມທັງຊາວຕ່າງປະເທດສອງຄົນ.
ການວາງລະເບີດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ເປັນການໂຈມຕີເທື່ອທີສອງ ແນໃສ່ກະຊວງ
ພຽງແຕ່ນຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ຜູ້ວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບໄດ້ສັງຫານ 17 ຄົນ ແລະໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ບາດເຈັບ 40 ຄົນ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນມິຖຸນາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຄາະຮ້າຍກຳລັງຂຶ້ນ
ລົດບັສ ອອກຈາກວຽກງານໄປສຳລັບມື້ນັ້ນ.
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