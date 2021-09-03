ອັຟການິສຖານ ຫັນໜ້າໄປຫາຈີນ ແລະປະເທດອື່ນ ຂະນະທີ່ສາຍພົວພັນ ກັບ ສຫລ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການພົວພັນຂອງສະຫະລັດກັບພວກຜູ້ນຳກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່ທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຂະນະທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເພື່ອຍົກຍ້າຍຊາວອາເມຣິກັນປະມານ 100 ຄົນ ທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນອອກມາ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລັດຖະ ບານທີ່ຍັງໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ກໍາລັງເສີມສ້າງສາຍພົວພັນກັບຈີນ ແລະປະເທດ ອື່ນໆ.
ໂຄສົກປະຈໍາທຳນຽບຂາວ, ທ່ານນາງເຈນ ຊາກີກ່າວວ່າສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມເຂດໜ່ານຟ້າຂອງອັຟການິສຖານອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໃນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 120,000 ຄົນທີ່ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກບ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະລັດຖະບານໄດ້ພັນລະນາວ່າ ເປັນການຍົກຍ້າຍຄົນອອກໂດຍທາງເຮືອບິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດນັ້ນ ມີ 31,107 ຄົນຖືກນຳເອົາມາຍັງສະຫະລັດ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານກໍໄດ້ກ່າວຜ່ານທາງທວີດເຕີ (Twitter) ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ໂອ້ລົມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຈີນທ່ານນຶ່ງ.
"ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນກ່າວວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະຮັກສາສະຖານທູດຂອງຕົນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລໄວ້, ໂດຍກ່າວເພີ່ມວ່າສາຍພົວ ພັນຂອງພວກເຮົາຈະຖືກເຮັດໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບທີ່ຜ່ານມາ," ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ ຊູເຮລ ຊາຮີນ (Suhail Shaheen), ໂຄສົກຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດ.
ອົງການຂ່າວ AFP ຂອງຝຣັ່ງລາຍງານວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີການຢືນຢັນຈາກປັກກິ່ງເທື່ອ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານຄົນອື່ນໄດ້ກ່າວໃນທວີດເຕີ (Twitter) ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາງການທູດກັບອັງກິດແລະເຢຍຣະມັນ. ກາຕາ ແລະເທີກີຍັງຊ່ວຍລັດຖະບານອັຟການິສຖານຊຸດໃໝ່ ສ້ອມແປງສະໜາມບິນໃຫຍ່ຢູ່ໃນນະຄອນ ຫຼວງກາບູລ.