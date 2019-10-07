ມີການລາຍງານວ່າ ນັກໂທດທີ່ສຳຄັນຂອງກຸ່ມຕາລີບານສິບເອັດຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວຈາກ ຄ້າຍຄຸມຂັງບາແກຣມ (Bagram) ທີ່ດຳເນີນງານຮ່ວມກັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບອັຟການິສຖານ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນກັບພວກທີ່ຖືກຈັບເປັນຕົວປະກັນຊາວອິນເດຍ 3 ຄົນ.
ແຫລ່ງຂ່າວຈາກພວກກະບົດ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການແລກປ່ຽນນັກ ໂທດກັນມີຂຶ້ນຢູ່ໃນແຂວງແບກລານ (Baghlan) ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ແລະເຈົ້າແຂວງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ 2 ຄົນແມ່ນນອນຢູ່ໃນພວກທີ່ຖືກປ່ອຍຕົວ ນັ້ນ. ພວກຜູ້ຊາຍດັ່ງກ່າວຂອງກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ຮັບການຮັບຕ້ອນຈາກພວກນັກ ລົບກະບົດອີງຕາມພາບຢູ່ໃນວີດິໂອ ທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.
ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນກັນດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຊາບີຮູລາ ມູຈຮຮິດ (Zabihullah Mujahid) ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບລາຍລະອຽດອັນໃດເລີຍ. ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມຂໍເອົາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແລະຈະບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້."
ພວກຖືກຈັບເປັນຕົວປະກັນ ໄດ້ຖືກລັກພາຕົວໃນປີກາຍນີ້ ພ້ອມກັນກັບພວກຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນຢູ່ໃນປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນກຳລັງເຮັດວຽກໃນໂຄງການນຶ່ງ ເພື່ອກໍ້ສ້າງສະຖານີຜະລິດໄຟຟ້າແຫ່ງນຶ່ງໃນ ແຂວງແບກລານ (Baghlan) ຢູ່. ນຶ່ງຄົນໃນຈຳນວນນັ້ນໄດ້ໂຕນໜີລອດ ແລະກັບຄືນໄປອິນເດຍໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ໂຊກຊາຕາກຳຂອງພວກທີ່ເຫລືອແມ່ນບໍ່ມີໃຜຮູ້ໄດ້.
ຕົວເມືອງຫລາຍແຫ່ງຢູ່ໃນແຂວງທີ່ມີການສູ້ລົບກັນແຫ່ງນັ້ນຂອງອັຟການິສຖານ ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມ ຫລືບໍ່ກໍມີການສູ້ຄືນຢ່າງແຮງຂອງກຸ່ມຕາລີບານເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາ.
ການແລກປ່ຽນນັກໂທດຢູ່ໃນລາຍງານໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແມ່ນມີຂຶ້ນຫລງັຈາກ ມີການພົບປະກັນແບບບໍ່ເປັນທາງການ ລະຫວ່າງນັກເຈລະຈາອາເມຣິກາ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ຢູ່ໃນປາກິສຖານທີ່ເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ.
ຍັງບໍ່ມີໃຜຮູ້ໃນຕອນນີ້ເທື່ອວ່າ ການແລກປ່ຽນກັນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຜົນເນື່ອງມາຈາກການພົວພັນກັນດັ່ງກ່າວທີ່ມີຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນແລ້ວນີ້ ເປັນຕົ້ນມາ ເມື່ອປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຍົກເລີກການເຈລະຈາກັນກັບກຸ່ມລີບານທີ່ດຳເນີນມາໄດ້ປີນຶ່ງແບບທັນທີທັນໃດນັ້ນ ຫລືບໍ່.
ທ່ານໄອດຣີ ຊາແມນ (Idrees Zaman), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອັຟການິສຖານ ກ່າວໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຕາລີບານໄປຢ້ຽມຢາມປາກິສຖານໃນວັນເສົາຜ່ານມາວ່າ ພວກກະບົດໄດ້ໂອ້ລົມກັບສະຫະລັດ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການປ່ອຍ ພວກຖືກຈັບເປັນຕົວປະກັນຊາວຕາເວັນຕົກ 2 ຄົນ ແລະຈະບໍ່ມີການເປີດການເຈລະຈາຄືນອີກ.
ໃນນັ້ນ ທ່ານ ຊາມານ (Zaman) ໝາຍເຖິງອາຈານຄົນອາເມຣິກັນຜູ້ນຶ່ງ ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຊາວອອສເຕຣເລຍຂອງເພິ່ນທີ່ຖືກລັກພາຕົວໄປໃນສາມປີກວ່າ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລັງການບູລ.