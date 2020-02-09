ມືລະເບີດສະຫລະຊີບຄົນນຶ່ງ ໄດ້ບີບຂະນວນລະເບີດ ທີ່ໄດ້ຖືກວາງໃນລົດ ເມື່ອຕອນແລງ ວັນເສົາວານນີ້ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ກົມຕຳຫຼວດ ໃນພາກໃຕ້ຂອງອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນ.
ຜູ້ໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຊ້ລົດທະຫານ Humvee ແລະ ແຮງລະເບີດ ໄດ້ສັ່ນສະເທືອນເມືອງ ເກເຣັຊຄ໌ ຢູ່ໃນແຂວງ ແຮລມັນ ທີ່ງຽບສະງົບ ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານຕໍ່ວີໂອເອ.
ທ່ານ ອິສແມລ ຄ໌ພາລວາກ ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດແຂວງແຮລມານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ “ເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີ ຂອງມືລະເບີດສະຫຼະຊີບ ແມ່ນຕະຫຼາດໃຫຍ່ ຂອງເມືອງເກເຣັຊຄ໌. ມືລະເບີດຢາກກໍ່ເຫັດການນອງເລືອດ ແຕ່ໄດ້ກົດຂະນວນລະເບີດ 6 ລູກຂອງລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ ຖືກພົບເຫັນກ່ອນ ໂດຍຕຳຫຼວດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມ ວ່າ “ຕຳຫຼວດຂອງພວກເຮົາ 6 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະຂົວແຫ່ງນຶ່ງ ກໍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍສ່ວນນຶ່ງ.”
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ກ່າວໃນທວີເຕີ້ ວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໂດຍກ່າວຖະແຫລງວ່າ “ຖານທັບຂອງສັດຕູ” ໄດ້ຖືກທຳລາຍ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຫຼາຍກວ່າ 12 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ.