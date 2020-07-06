ຜູ້ນໍາຂັ້ນສຸດ ຂອງອັຟການິສຖານ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ປາກິສຖານ ຂະນະທີ່ມີການປັບປຸງສາຍພົວພັນກັນຢູ່

ປາກິສຖານເວົ້າວ່າ ຕົນໄດ້ເຊື້ອເຊີນເອົາທ່ານອັບດູລລາ ອັບດູລລາ (Abdullah Abdullah), ຫົວໜ້າຄະນະເຈລະຈາສັນຕິພາບອັຟການິສຖານ ໃຫ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ອິສລາມາບັດ ຢ່າງເປັນທາງການ “ໃນວັນທີຕ່າງຄົນເຫັນວ່າສະດວກໃຫ້ທັງສອງ ຝ່າຍ.”
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ເປັນບາດກ້າວຫລ້າສຸດຢູ່ໃນບາດກ້າວຫລາຍໆອັນທີ່ ທີ່ລັດຖະບານປາກິສຖານໄດ້ເອົາ ໃນການຫາທາງປັບປຸງສາຍພົວພັນຂອງປະເທດ ທີ່ມັກຈະເຄັ່ງຕຶງກັບກາບູລນັ້ນ.
“ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປາກິສຖານ ແລະອັຟການິສຖານກໍາລັງກ້າວໄປ,” ນັ້ນຄື ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ ໂມຮໍາມັດ ຊາດິກ (Mohammad Sadiq), ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ສໍາລັບປະເທດເພື່ອນບ້ານແຫ່ງນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງການເຊື້ອເຊີນທີ່ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ນໍາ ສູງສຸດຂອງອັຟການິສຖານ.
ທ່ານ ອັບດູລລາ ເປັນຜູ້ນໍາພາສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ສະພາສູງໃນການທ້ອນໂຮມຊາດ, ທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຈລະຈາກັບກຸ່ມກະບົດຕາລີບານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເປັນປໍລະປັກກັນທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ຫລາຍທົດສະວັດທີ່ພາໃຫ້ອັຟການິສຖານພົບຄວາມລໍາບາກນັ້ນ ສິ້ນສຸດລົງ.
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂອບໃຈທ່ານສໍາລັບການເຊື້ອເຊີນຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອໃຫ້ໄປ ຢ້ຽມຢາມປາກິສຖານໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ ອັບດູລລາ ຢູ່ໃນທວີດເຕີ ພາຍຫລັງໄດ້ພົບກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດປາກິສຖານຢູ່ໃນນະຄອນກາບູລແລ້ວ. ແຕ່ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ບອກລາຍລະອຽດຫຍັງເພີ້ມເຕີມອີກ.
ອິສລາມາບັດ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ເປີດບ່ອນຂ້າມຊາຍແດນສໍາຄັນ 3 ແຫ່ງຄືນ ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງການບູລ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜ່ານດ່ານຊາຍແດນແລະກິດ ຈະກໍາການຄ້າສອງຝ່າຍສະດວກຂຶ້ນ.
ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາໃນປາກິສຖານ ແລະການອອກມາດຕະການ ຈໍາກັດໃນການປິດປະເທດໄວ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປິດຊາຍແດນກັບອັຟການິສຖານທີ່ເປັນປະເທດບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ແລະກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານອື່ນໆ ໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງການລະບາດຢ່າງໜັກ ຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວໄປ ທົ່ວຂົງເຂດນັ້ນ.
ທ່ານຊາດິກເວົ້າວ່າ ຍັງມີການຈັດແຈງໃຫ້ມີການເປີດດ່ານຂ້າມຊາຍແດນຂອງ ອັຟການິສຖານອີກ 2 ແຫ່ງໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ການ ຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.
ທ່ານ ແອດທິຟ ມັສຮານ (Atif Mashal), ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງອັຟກາ ນິສຖານປະຈໍາອິສລາມາບັດ ກ່າວວ່າ “ອັນນີ້ເປັນບາດກ້າວອັນສໍາຄັນ ໃນການ ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄ້າສອງຝ່າຍລະຫວ່າງສອງປະເທດ.”