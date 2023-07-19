ນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງປາກິສຖານ ຈະເດີນທາງໄປອັຟການິສຖານ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອເຈລະຈາສອງຝ່າຍກັບບັນດາຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ທ່າມກາງຂໍ້ກ່າວຫາເພີ້ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ລີ້ໄພຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ທຳການໂຈມຕີ ກໍ່ການຮ້າຍຂ້າມຊາຍແດນ ເຂົ້າໄປໃນປາກິສຖານ.
ທ່ານອາຊີຟ ເດີຣານີ (Asif Durrani), ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດ ທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃໝ່ຂອງລັດຖະບານອິສລາມາບັດ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງອັຟການິສຖານ, ຈະຈັດການປະຊຸມໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍແນໃສ່ການດໍາເນີນງານທາງດ້ານການຄ້າ, ເສດຖະກິດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຮ່ວມກັນ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປາກິສຖານ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ທ່ານກ່າວກັບ VOA ໂດຍບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ເນື່ອງຈາກທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບສື່ທາງສັງຄົມເທື່ອ.
ທ່ານເດີຣານີ ບອກ VOA ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງກາບູລໃນທັນທີຂອງທ່ານວ່າ ການຄ້າຂອງປາກິສຖານ ກັບແລະຜ່ານອັຟການິສຖານ ທີ່ເປັນປະເທດບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລິບານເຂົ້າມາກຳອໍານາດຄືນ ເມື່ອສອງປີກ່ອນ. ປັດຈຸບັນນີ້, ການຄ້າສອງຝ່າຍ ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 2 ຕື້ໂດລາ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກຂໍ້ມູນຂອງທາງການ.
ນັກການທູດຂອງປາກິສຖານ ຍັງໄດ້ຍິນດີກັບການເພີ້ມຂຶ້ນທາງການຄ້າຂອງ ອັຟການິສຖານ ກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານນໍາອີກດ້ວຍ, ເຊິ່ງລວມມີ ຈີນ ແລະ ອີຣ່ານ. ທ່ານເດີຣານີ ກ່າວວ່າ “ອັຟການິສຖານທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມສະຫງົບ” ເຮັດໃຫ້ປາກິສຖານ ເພີ້ມການຄ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກັບບັນດາປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ຢູ່ໃນເອເຊຍກາງ ຜ່ານເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງ ຂອງອັຟການິສຖານ ໃນມູນຄ່າເກືອບ 200 ລ້ານໂດລາ ຈາກ 55 ລ້ານໂດລາໃນ 2 ປີກ່ອນ.