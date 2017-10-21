ລະເບີດ ສະຫຼະຊີບ ສັງຫານ 72 ຄົນ ຢູ່ວັດ ອິສລາມ 2 ແຫ່ງ ໃນ ອັຟການິສຖານ

ພວກວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໂຈມຕີວັດອິສລາມສອງແຫ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງ ອັຟກາ
ນິສຖານ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 72 ຄົນ.
ຢູ່ທີ່ວັດ Shi’ite ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງອັຟການິສຖານ ຢ່າງໜ້ອຍ 39 ຄົນໄດ້ເສຍ
ຊີວິດ ແລະບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 41 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ທ້າວ Ibrahim ຜູ້ຊຶ່ງຟ້າວແລ່ນໄປຫາວັດ ຫລັງຈາກໄດ້ເກີດເຫດລະເບີດແຕກ ກ່າວວ່າ
“ນີ້ເປັນເລື້ອງທີ່ປ່າເຖື່ອນທີ່ສຸດ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ ຜູ້ວາງລະເບີດໄດ້ຍ່າງເຂົ້າໄປ
ໃນວັດ Imam Zaman ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ທີ່ຄຸ້ມ Dashti Barch ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະ
ຄອນ Kabul ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ແລະກໍໄດ້ລະເບີດຕົນເອງ.
ຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ “ຜູ້ວາງລະເບີດຄົນນຶ່ງທີ່ມີລະເບີດເຕັມ
ໂຕ ແລະລູກລະເບີດມືມັດອ້ອມໂຕຂອງລາວ.”
ເວັບໄຊສະໜັບສະໜູນກຸ່ມລັດອິສລາມແຫ່ງນຶ່ງ ລາຍງານວ່າ ບັນດາຜູ້ຈົງຮັກພັກດີໄດ້
ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ນະຄອນ Kabul. ເຄືອ ຂ່າຍຂອງກຸ່ມກໍ່ການ
ຮ້າຍລັດອິສລາມໃນອັຟການິສຖານໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການວາງລະເບີດ
ໃສ່ວັດແຫ່ງຕ່າງໆຂອງຊາວ Shi’ite ໃນນະຄອນ ຫຼວງ Kabul ແລະແຫ່ງອື່ນໆໃນອັຟ
ການິສຖານ ເມື່ອໄວໆຜ່ານມານີ້.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາມື້ີນີ້ ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຍິງລູກຈະຫລວດສອງລູກເຂົ້າໃສ່ກອງບັນ
ຊາການອົງການ NATO ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Kabul. ບໍ່ມີລາຍງານໃນ ທັນທີ ກ່ຽວກັບບາດ
ເຈັບລົ້ມຕາຍ ໃນການໂຈມຕີນີ້ເທື່ອ ທີ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນ ເຖິງສະພາບການດ້ານຄວາມ
ປອດໄພທີ່ພວມຊຸດໂຊມລົງຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບລູກທີສອງ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ວັດ Sunni ແຫ່່ງນຶ່ງ ຢູ່ແຂວງ Ghor ໃນພາກກາງອັຟການິສຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກໄປສວດມົນພາວະ
ນາຢ່າງໜ້ອຍ 33 ຄົນເສຍຊີວິດ ຮວມທັງຜູ້ນຳທ້ອງຖິ່ນຄົນນຶ່ງ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການ
ວາງລະເບີດນີ້.
ອະດີດຜູ້ບັນຊາການກຳລັງຈີຮາດ ທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານຄົນນຶ່ງ ໄດ້ໄປຮ່ວມສູດມົນພາວະນາພ້ອມດ້ວຍພວກສະໜັບສະໜູນ ເວລາຜູ້ວາງເບີດໄດ້ບຸກ ເຂົ້າໄປໃນວັດ
ດັ່ງກ່າວ. ຍັງບໍ່ມີກຸ່ມໃດອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີນີ້ເທື່ອ.
ເກືອບ 200 ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມ
ຕີຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຢູ່ແຫ່ງອື່ນໆທົ່ວອັຟການິສຖານ ໃນອາທິດນີ້ ເຮັດໃຫ້ເປັນນຶ່ງໃນອາທິດທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມານີ້.
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