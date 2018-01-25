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ຊາວອາເມຣິກັນ 4 ຄົນ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງ ພວກເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີ ຢູ່ ກາ​ບູລ

ໄຟໄໝ້ທາງເດີນຂອງໂຮງ​ແຮມອິນ​ເຕີ​ຄອນ​ທິ​ເນັນ​ໂຕລ ​ໃນ ນະຄອນ​ຫຼວງກາ​ບູລ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ກາ​ບູລ, ອັຟການິສຖານ, 22 ມັງກອນ 2018.

ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຢືນຢັນ​ວ່າ ​ມີ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ 4 ຄົນ ​ຮວມຢູ່ໃນ
ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໂຮງ​ແຮມອິນ​ເຕີ​ຄອນ​ທິ​ເນັນ​ໂຕລ ​ໃນນະຄອນ​ຫຼວງກາ​ບູລ
ຂອງອັຟການິສຖານ ​ໃນ​ທ້າຍ​ສັບປະດາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້. ມີຄົນ​ສັນຊາດ​ອາ​ເມຣິກັນ​ອີກ 2 ຄົນ ​
ໄດ້​ຮັບບາດ​ເຈັບ.

​ໂຄສົກກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ທ່ານນາງ ເຮເຕີ ນາວເອີດ (Heather Nauert) ​
ໄດ້​ປະກາດ ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການສະບັບ​ນຶ່ງ​ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ແຕ່ທ່ານ​ນາງ​ບໍ່​ໄດ້​ລະບຸວ່າ
ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍແມ່ນໃຜ​.

​ໂຄສົກ​ຂອງ​ທ່ານ ຣິກ ເກ​ຕສ໌ ອະດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ທີ່ໄດ້ຖືກ
ພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ ​ໃນຄະດີ​ການ​ສືບສວນກ່ຽວກັບ​ຣັດ​ເຊຍນັ້ນ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເສຍຊີວິດ ​
ໃນ​ເຫດລະ​ເບີດ ​ແລະ​ການ​ໂຈມ​ຕີໂຮງ​ແຮມ ທີ່​ໄດ້​ແນ​ໃສ່ພວກຊາວ​ຕ່າງປະ​ເທ​ດ.

ທ່ານ ​ແກ​ລນ​ ເຊີ​ລິກ ​ໄປນະຄອນຫຼວງ​ກາ​ບູລ ​ຍ້ອນເລື່ອງ​ທຸລະ​ກິດ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ບໍລິສັດປະຊາສຳພັນ​ ຂອງ​ທ່ານທີ່ລັດຟລໍຣິດາ ຊຶ່ງໄດ້​ກາຍເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນຈຳນວນ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ
22 ຄົນ ທີ່​ເສຍຊີວິດໃນການ​ໂຈມ​ຕີ ​ເປັນ​ເວລາ 14 ຊົ່ວ​ໂມງ ທີ່​ໄດ້​ເລີ່​ມຂຶ້ນ​ໃນແລງວັນ​ເສົາ
ຈົນ​ຮອດ ​ວັນ​ອາທິດ​, ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ຂອງ​ທ່ານ​.

ແຜ່ນທີ່ໂຮງແຮມອິນເຕີຄອນທິເນັນໂຕລ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ
ແຜ່ນທີ່ໂຮງແຮມອິນເຕີຄອນທິເນັນໂຕລ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ

“ບໍ່​ເປັນ​ຈັ່ງ​ບຸນ, ພວກ​ເຮົາ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນຢັນກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດ ຂອງ​ທ່ານແກ​ລນ​
ເຊີ​ລິກ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໂຮງ​ແຮມອິນ​ເຕີ​ຄອນ​ທິ​ເນັນ​ໂຕລ,” ບໍລິສັດ​ປະຊາສຳພັນເຊີ​ລິກ ​
ໄດ້ກ່າວ ຢູ່ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ​ແລະ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ການ​ສູນ​
ເສຍຂອງ​ຄອບຄົວແລະ​ເພື່ອນ​ມິດຂອງ​ທ່ານ ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ວັດແທກ​ ຫຼື​ແມ່ນ​ແຕ່ອະທິ
ບາຍ​ເປັນ​ຖ້ອຍ ​ຄຳ​ທີ່​ແຮງ​ສຸດ ກໍບໍ່​ທຽບເທົ່າ​ໄດ້, ​ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ຂອບ​ໃຈ ​ສຳ​ຫຼັບ​ພວກ​ທີ່​
ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ມາ​ນັ້ນ.”

ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ເລີ່​ມຂຶ້ນ​ ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ພວກ​ມື​ປຶ​ນ ທີ່​ແຕ່ງ​ຕົວ​ໃນ​ຊຸດ​ເຄື່ອງ​ແບບທະ
ຫານ ​ແລະ​ເສື້ອ​ລະເບີດສະຫຼະ​ຊີບ ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ​ຄົວ​ຂອງ​ໂຮງ​ແຮມ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ
ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້ແຍກຍ້າຍກັນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຍັງ​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ ​ແລະ​ຊັ້ນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ໂຮງ​ແຮມ ​ເປີດ​
ສາກ​ຍິງ​ໃສ່​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ ​ແລະ​ແຂກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ພັກ​ໃນ​ໂຮງ​ແຮມ​ດັ່ງກ່າວ.

ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຂອງ​ກະຊວງ​ພາຍ​ໃນອັຟກາ​ນິສຖານ ​ໄດ້​ກ່າວ​ອ້າງ​ວ່າ ຕາໜ່າງຮັກ​ກາ​ນີ
ທີ່ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ກຸ່ມຕາ​ລີ​ບານ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນຄັ້ງ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢືນເຝົ້າໃນທາງເຂົ້າປະຕູຂອງ ໂຮງແຮມອິນເຕີຄອນທິເນັນໂຕລ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ, ອັຟການິສຖານ, 23 ມັງກອນ 2018
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢືນເຝົ້າໃນທາງເຂົ້າປະຕູຂອງ ໂຮງແຮມອິນເຕີຄອນທິເນັນໂຕລ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ, ອັຟການິສຖານ, 23 ມັງກອນ 2018

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