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ທ່ານ​ ອາ​ສ​ຣາບ​ຟ໌ ກາ​ນີ ຂອງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຊະ​ນະ ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ສ່ວນຫຼາຍ ໃນການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ທີ່​ຂົມ​ຂື່ນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ສ​ຣາບ​ຟ໌ ກາ​ນີ ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ ສຳ​ລັບ​ການ​ຕຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ອີກ​ສະ​ໄໝ ຢູ່​ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກາ​ບູ​ລ, ປະ​ເທດ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ. 13 ກັນ​ຍາ, 2019.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ອາ​ສ​ຣາບ​ຟ໌ ກາ​ນີ ຜູ້​ທີ່​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ປາ​ກົດ​ວ່າ ຊະ​ນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເທືອ​ທີ​ສອງ ອີກ​ນຶ່ງ​ສະ​ໄໝ​ໄລ​ຍະ 5 ປີ ອີງ​ຕາມ​ຜົນ​ທີ່​ອອກ​ມາ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ກາດ​ອອກ​ມາໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດວານນີ້ ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ກັນ​ຍາ ທີ່​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງນັ້ນ.

ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ອິດ​ສະ​ຫລະຂອງ​ປະ​ເທດ ຫຼື IEC ໄດ້​ເປີ​ດ​ເຜີຍ​ຜົນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ເລື່ອນ​ອອກ​ໄປ​ດົນ​ນານແລ້ວ ຢູ່​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ກາ​ບູ​ລ ໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ທ່ານ​ກາ​ນີ ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ 50.64 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 8 ແສນ​ສຽງ.

ທ່ານ​ນາງ​ຮາ​ວາ ອາ​ລາມ ນູ​ຣີ​ສະ​ຕາ​ນີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ທ້າ​ຊີງຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ກາ​ນີ ແລະ​ທັງ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ປົກ​ຄອງ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສາ​ມັກ​ຄີ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ອອກ​ໄປ ຄື ຫົວ​ໜ້າ​ຝ່າຍ​ບໍ​ລິ​ຫານ ທ່ານ​ອັບ​ດູ​ລາ ອັບ​ດູ​ລາ ​ກໍໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ 39.52 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ. ສ່ວນ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທີ່​ເຫຼືອນັ້ນ ແມ່ນ​ແບ່ງ​ປັນ​ກັນ​ພາຍ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ ອີງ​ຕາມ​ ​ທ່ານ​ນາງນູ​ຣີ​ສະ​ຕາ​ນີ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ.

​ໃນເບື້ອງ​ຕົ້ນ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ປະ​ກາດຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ ໃນ​ວັນ​ທີ 19 ຕຸ​ລາ ຫາກ​ແຕ່​ມີ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ຂອງ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແລ້ວ ກໍ​ຄື​ທ່ານອັບ​ດູ​ລາ ແລະ​ບັນ​ຫາ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ​ຕ່າງໆ​ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ອົງ​ການ IEC ເລື່ອນ​ການ​ປະ​ກາດ​ຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ອອກ​ໄປ​ຕະຫຼອດ​ມາ.

ທ່ານ​ນາງ ນູ​ຣີ​ສະ​ຕານີ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ທີ່​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊື່ສັດ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ ແລະຄວາມ​ກ້າ​ຫາ​ນ ໂດຍ​ເຄົາ​ລົບ​ນັບ​ຖື​ທຸກໆ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ ແລະຍືນ​ຍົງ ໃນ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ກາ​ນີ ໄດ້​ກ່າວ​ຖະ​ແຫລງ​ຜ່ານ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ ຂອບ​ອົກ​ຂອບ​ໃຈ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ປະ​ເທດ​ຊ​າດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່ຊ່ອຍ​ຈັດ​ແຈງ​ກຳ​ກັບ​ນຳ​ໜ່ວຍ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທັງຫຼາຍ ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ພາບ​ການ​ທີ່​ທ້າ​ທາຍ​ຕ່າງໆ​ນັ້ນ.

ແຕ່​ທ່ານ​ອັບ​ດູ​ລາ ກໍ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ຂອງ​ຜົນ​ເລືອກ​ຕັ້ງຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ວ່າ ເປັນ​ “ການ​ສໍ້​ໂກງ” ໂດຍກະ​ຕຸ້ນ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ຂອງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນຢ່າງ​ຂົ່ມ​ຂື່ນ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານນີ້ ​ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເສັດ​ສິ້ນ​ເທື່ອ ແລະ​ຜົນ​ທີ່​ອອກ​ມານັ້ນ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເດັດ​ຂ​າດ​ເທື່ອ ຊຶ່ງ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ອີກຫຼາຍ​ເດືອນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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