ປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນຂອງ ອັຟການິສຖານ ທ່ານ ອາສຣັຟ ການີ ປາກົດວ່າໄດ້ຊະນະການດຳລົງຕຳແໜ່ງຫ້າປີ ສະໄໝທີສອງ ອີງຕາມຜົນຄະແນນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນໃນວັນທີ 28 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ.
ຫົວໜ້າກຳມາທິການການເລືອກຕັ້ງອິດສະຫຼະຂອງປະເທດ ຫຼື IEC ໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນທີ່ຖືກເລື່ອນເວລາມາດົນນານຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ, ໂດຍກ່າວເນັ້ນວ່າ ທ່ານ ການີ ໄດ້ຮັບ 51 ເປີເຊັນ, (ເຊິ່ງຕົວເລກທີ່ແນ່ນອນນັ້ນແມ່ນ 50.64 ເປີເຊັນ) ຂອງການລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ ນຶ່ງລ້ານແປດແລນຄົນ.
ທ່ານນາງ ຮາວາ ອາລາມ ນູຣິສຕານີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ທ້າຊິງຫຼັກຂອງທ່ານ ການີ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມປົກຄອງໃນລັດຖະບານສາມັກຄີທີ່ຈະພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງ, ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ ທ່ານ ອັບດຸລລາ ອັບດຸລລາ, ໄດ້ຮັບ 39.52 ເປີເຊັນຂອງບັດຄະແນນສຽງ. ທີ່ເຫຼືອຂອງຄະແນນສຽງນັ້ນ ແມ່ນແບ່ງປັນໃນບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຄົນອື່ນໆ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການເລືອກຕັ້ງທຳອິດ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດເຜີຍຜົນຄະແນນເບື້ອງຕົ້ນໃນວັນທີ 19 ຕຸລາ, ແຕ່ການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ໂກງຈາກບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທ່ານ ອັບດຸລລາ, ແລະ ບັນຫາທາງເຕັກນິກຕ່າງໆໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ IEC ຕ້ອງເລື່ອນການປະກາດຢ່າງຊໍ້າແລ້ວຊ້ຳອີກ.
ທ່ານນາງ ນູຣິສຕານີ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການໂປ່ງໃສ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມກ້າຫານ, ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຄະແນນສຽງທຸກໆອັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາທິປະໄຕຈະສືບຕໍ່ໄປ ແລະ ຍືນຍົງໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ປະທານາທິບໍດີ ການີ ໄດ້ປະກາດໃນທວິດເຕີວ່າ ທ່ານຈະກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດ ໃນຕອນແລງຂອງວັນອາທິດມື້ນີ້ ເພື່ອເວົ້າກ່ຽວກັບ ຜົນການເລືອກຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ “ຂອບໃຈປະເທດສຳລັບຄວາມອົດທົນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ.”
ແຕ່ທ່ານ ອັບດຸລລາ ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງວ່ອງໄວວ່າ ຜົນຄະແນນເບື້ອງຕົນແມ່ນ “ສໍ້ໂກງ”, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຜົນຂ້າງຄຽງຈາກການເລືອກຕັ້ງ ອັຟການິສຖານ ທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງຂົມຂື່ນນັ້ນ ຍັງໄກຈາກຈຸດຈົບ ແລະ ຜົນຄະແນນສຸດທ້າຍອາດຍັງຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດ.