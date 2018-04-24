ມີການຖີ້ມລະເບີດ ຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ຢູ່ ອັຟການິສຖານ ໃນ 3 ເດືອນທຳອິດ ຂອງປີ 2018

ກຳລັງປະສົມທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດໃນຊ່ວງ 3
ເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2018 ຫລາຍກວ່າຊ່ວງເວລາດຽວກັນ ຂອງໄລຍະ 15 ປີທີ່ຜ່ານ
ມາ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ.
ການຖິ້ມລະເບີດເພີ້ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຫລັກຖານຫລ້າສຸດ ຂອງສົງຄາມເປັນເວລາ
17 ປີຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມຮ້ອນແຮງຂຶ້ນເປັນພິເສດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະທາ
ນາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດຍຸດທະສາດໃໝ່ທາງດ້ານທະຫານສຳລັບປະເທດ
ດັ່ງກ່າວໃນເດືອນສິງຫາປີກາຍ.
ກຳລັງປະສົມໄດ້ຖິ້ມລະເບີດ 1,186 ຖ້ຽວ ລົງໃສ່ອັຟການິສຖານ ໃນຊ່ວງ 3 ເດືອນ
ທຳອິດຂອງປີ 2018 ອີງຕາມໂຕເລກທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະ
ລັດໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ. ໂຕເລກການຖິ້ມລະເບີດຫຼາຍເປັນປະຫວັດ
ການເທື່ອຫລ້າສຸດ ຄື 1,083 ຖ້ຽວ ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນປີ 2011. ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້
ຊາບ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນການຖິ້ມລະເບີດໃນປີ 2001 ແລະ ປີ 2003.
ໂຕເລກດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ໄດ້ຮວມການຖິ້ມລະເບີດຂອງກອງທັບອາກາດອັຟການິສຖານ
ຊຶ່ງໄດ້ເພີ້ມການໂຈມຕີທາງອາກາດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມມີຄວາມສາມາດໃນການຖິ້ມລະ
ເບີດເມື່ອສອງປີກ່ອນ. ກອງທັບອາກາດອັຟການິສຖານ ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດລະຫວ່າງ 4
ຫາ 12 ຖ້ຽວ ໃນແຕ່ລະມື້ ອີງຕາມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັຟການິສຖານ.
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