ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ທຳການວາງລະເບີດສະລະຊີບໃສ່ລົດ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນນະຄອນຫລວງຂອງອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ທ່ານນາສຣາດ ຣາຮີມີ (Nasrat Rahimi) ໂຄສົກປະຈຳກະຊວງພາຍໃນຂອງອັຟການິສຖານເວົ້າວ່າ ຈຳນວນຄົນຕາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນພົນລະເຮືອນ ແລະວ່າ ການໂຈມຕີນະຄອນຫລວງກາບູລຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອີກ 42 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ເຫດລະເບີດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມທີ່ມີພວກນັກການທູດອາໄສຢູ່ຢ່າງໜາແໜ້ນໂດຍມີສະຖານເອກອັກຄະລັດທູດສະຫະລັດ ພ້ອມທັງສະຖານທີ່ສຳຄັນຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານຕັ້ງຢູ່.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ ການວາງລະເບີດດັ່ງກ່າວແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຄົນຕ່າງປະເທດ.
ກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງການໂຈມຕີບັ້ນນຶ່ງອີກ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້ຕໍ່ເຂດຄຸ້ມທີ່ຄົນຕ່າງປະເທດອາໄສຢູ່ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 16 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫລາຍກວ່າ 100 ຄົນ.
ທູດພິເສດສະຫະລັດສຳລັບອັຟການິສຖານ, ທ່ານ ຊາລເມ ຄາລີລຊາດ (Zalmay Khalilzad) ໄດ້ໄຟປຢ້ຽມຢາມນະຄອນກາບູລໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອພົບກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານຫລັກການ” ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ເຊັນກັນກັບກຸ່ມຕາລີບານສຳລັບການຖອນກຳລັງທະຫານສະຫະລັດອອກຈາກຄ້າຍທະຫານ 5 ແຫ່ງ.
ແຜນການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີການຖອນທະຫານຂອງສະຫະລັດ 5,000 ຄົນໃນຈຳນວນ 14,000 ຄົນ ທີ່ຖືກສົ່ງໄປປະຈຳການຢູ່ໃນອັຟການິສຖານໃນປັດຈຸບັນ .
ໃນທາງຕອບກັບ ກຸ່ມຕາລີບານ ຈະປະລະສາຍພົວພIນກັບເຄືອຂ່າຍອາລ ຄາຍດາ ແລະຮັບປະກັນວ່າອັຟການິສຖານຈະບໍ່ຖືກໃຊ້ໃຫ້ເປັນ ບ່ອນວາງແຜນໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍເພື່ອຕ້ານກັບສະຫະລັດ.