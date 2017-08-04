ມືລະເບີດສະຫລະຊີບຄົນນຶ່ງ ຢູ່ອັຟການິສຖານ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນ ໃນ
ການໂຈມຕີຕໍ່ຂະບວນລົດບັນທຸກທະຫານຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໃນໄລຍະທາງ ລະຫວ່າງ
ນະຄອນກາບູລ ແລະຄ້າຍທະຫານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນເວົ້າວ່າ ພົນລະເຮືອນອັຟການິສຖານ 3 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນ
ການບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ ໃນ
ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດນັ້ນ ແມ່ນທະຫານນຶ່ງຄົນ ຈາກກອງກໍາລັງທະຫານປະສົມເພື່ອ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງອົງການເນໂຕ້. ມີຫລາຍກວ່າສິບຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຮວມ
ທັງພົນລະເຮືອນ ແລະທະຫານ
ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ມືລະເບີດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນຶ່ງໃນສະມາຊິກ
ຂອງພວກເຮົາ. ການໂຈມຕີໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແມ່ນມີຂຶ້ນພາຍຫລັງການໂຈມຕີ
ທີ່ແຂວງ Kandahar ທາງພາກໃຕ້ຂອງອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຊີວິດທະຫານ
ອາເມຣິກັນຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ. ພວກກະບົດກ່າວອ້າງວ່າ ຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ແລະເສຍຊີວິດແມ່ນສູງກວ່ານັ້ນຫລາຍ.
ຂະບວນລົດທະຫານທີ່ຖືກໂຈມຕີໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແມ່ນລວມມີທັງທະຫານຂອງ
ອັຟການິສຖານ ແລະອົງການເນໂຕ້ ຊຶ່ງກໍາລັງເດີນທາງຜ່ານຄຸ້ມ Qarabagh ຂອງ
ນະຄອນກາບູນ ໃກ້ກັບສະໜາມບິນ Bagram ຊຶ່ງເປັນຄ້າຍທະຫານຂອງສະຫະລັດ
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຖະແຫລງການຂອງກອງທັບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ບີບຄະນວນລະເບີດ ຢູ່ໃນເສື້ອ
ສະຫລະຊີບທີ່ຜູ້ກ່ຽວໃສ່.
ທະຫານເນໂຕ້ 5 ຄົນແລະນາຍພາສາອັຟການິສຖານຜູ້ນຶ່ງ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນຖືກ
ລະເບີດດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ຖືກນໍາສົ່ງໄປໂຮງໝໍຢູ່ຖານທັບ Bagram ຊຶ່ງຢູ່ໄກຈາກນະ
ຄອນຫລວງ ຂອງອັຟການິສຖານ ປະມານ 50 ກິໂລແມັດ.
ຄົນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແມ່ນຖືກສົ່ງໄປໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ດໍາເນີນງານໂດຍອີຕາລີ
ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການປິ່ນປົວຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກການຖືກລະເບີດ.
ລາຍງານຈາກໂຮງໝໍ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນເວລາບໍ່ດົນພາຍຫລັງມີການໂຈມຕີດັ່ງ
ກ່າວເວົ້າວ່າ "ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ" ມີຄົນເຈັບໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ນັ້ນ 12 ຄົນ.
ບໍ່ຮູ້ຊື່ຂອງຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຈາກການໂຈມຕີ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ເທື່ອ.
ການໂຈມຕີໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ໄດ້ສັງຫານຊີວິດຂອງທະຫານອາເມຣິກັນສອງຄົນ
ແລະເຮັດໃຫ້ອີກສີ່ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ໃກ້ກັບເດີ່ນບິນ Kandahar ໃນພາກໃຕ້
ຂອງອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຕັ້ງຖານທັບນາໆຊາດ ທີ່ໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍກໍາ
ລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບອັຟການິສຖານ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານລັດ
ຖະບານນັ້ນ.
ຖານທັບຂອງກຳລັງປະສົມຂອງເນໂຕ້ ແມ່ນມີທະຫານຫລາຍເຖິງ 13,000 ຄົນ ຈາກ 39 ປະເທດ ທີ່ໄປຝຶກອົບຮົມ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍ ແກ່ກໍາລັງທະຫານຂອງອັຟການິສຖານ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ບອກຊື່ຂອງຄົນອາເມຣິກັນ ທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນແຂວງ Kandahar ນັ້ນເທື່ອ ແຕ່ພໍ່ຂອງທະຫານຄົນນຶ່ງຈາກລັດ Indiana ທີ່ກໍາລັງໄວ້ອາໄລ ເຖິງລູກລາວບອກວ່າ ລູກຊາຍອາຍຸ 23 ປີ ທີ່ເປັນທະຫານຊັ້ນນາຍຈ່າແມ່ນນຶ່ງໃນຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດນັ້ນ.
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