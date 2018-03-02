ເຫດລະເບີດ ຢູ່ອັຟການິສຖານ ເຮັດໃຫ້ 1 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະ 14 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານ ເວົ້າວ່າ ຜູ້ວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໄດ້ບີບຄະນວນ
ລະເບີດ ທີ່ຫ້າງໃສ່ລົດບັນທຸກວັດຖຸລະເບີດຄັນນຶ່ງ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຢູ່ໃກ້ກັບ
ຂະບວນລົດຂອງອົງການເນໂຕ້ໃນນະຄອນຫລວງກາບູລ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ເດັກຍິງອາຍຸ 6 ປີເສຍຊີວິດ ແລະ 14 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ.
ທ່ານເບເຊີ ມູຈາຮິດ (Baser Mujahid) ໂຄສົກຂອງຕໍາຫລວດໄດ້ກ່າວຕໍ່
ວີໂອເອ (VOA) ວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃກ້ກັບຄ້າຍທະຫານຕ່າງປະ
ເທດ ຕັ້ງຢູ່ແຄມຖະໜົນສາຍໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫລວງກາບູລກັບເມືອງ
ຈາລາລາບັດ (Jalalabad) ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງປະເທດນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນແມ່ນຢູ່ໃນຈໍານວນພວກທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ
ແຕ່ວ່າ ເຫດລະເບີດແຕກບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະຫານຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍ ແຕ່ຢ່າງໃດ.
ຍັງບໍ່ມີໃຜອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທັນທີທັນໃດຕໍ່ການໂຈມຕີ
ດັ່ງກ່າວ.
ນະຄອນກາບູລ ໄດ້ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ມີການໂຈມຕີຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຈໍາ
ນວນນຶ່ງຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງໃນຊຸມເດືອນຜ່ານມາໝໍ່ໆນີ້.
ຜູ້ວາງລະເບີດສະຫລະຊີບໄດ້ບີບຄະນວນລະເບີດທີ່ຫ້າງໃສ່ລົດໂຮງໝໍ ຢູ່
ໃນເຂດໃຈກາງຂອງຕົວເມືອງໃນວັນທີ 27 ມັງກອນຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ສັງ
ຫານປະມານ 100 ຄົນ. ເຫດລະເບີດຄັ້ງໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາ
ບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ ພາຍຫລັງກຸ່ມກະບົດ ໄດ້ທໍາການໂຈມຕີໂຮງແຮມ ອິນເທີຄອນ
ຕີເນັນທອລ (Intercontinental).
ເຫດລະເບີດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນສອງມື້ຫລັງຈາກທີ່ນະຄອນດັ່ງ
ກ່າວຈັດກອງປະຊຸມສາກົນຂັ້ນສູງ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີອາຊຣັບ ການີ
(Ashraf Ghani) ໄດ້ສະເໜີວ່າຈະດໍາເນີນການເຈລະຈາເພື່ອສັນຕິພາບ
ຢ່າງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ກັບກຸ່ມຕາລີບານ.
ໃນຂະນະດຽວກັນກຸ່ມຕາລີບານເວົ້າວ່າ ຕົນໄດ້ປ່ອຍທະຫານ ແລະເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຂອງລັດຖະບານ 19 ຄົນທີ່ຖືກກັກໄວ້ເປັນຕົວປະກັນຢູ່ແຄມທາງດ່ວນສາຍ
ໃຫຍ່ລະຫວ່າງແຂວງການດາຮາ (Kandahar) ແລະອູຣຸສການ
(Uruzgan) ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດນັ້ນ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ນັ້ນ ກຸ່ມຕໍ່
ຕ້ານລັດຖະບານ ເວົ້າວ່າ ຊາຕາກໍາຂອງພວກຕົວປະກັນ ທີ່ຍັງເຫລືອຈະ
ຖືກຕັດສິນໂດຍພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ. ຖະແຫລງການ
ດັ່ງກ່າວຍັງອ້າງວ່າ ໂຄສົກລັດຖະບານຂອງແຂວງອູຣຸສການ (Uruzgan)
ກໍແມ່ນນຶ່ງໃນຈໍານວນ ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ.
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