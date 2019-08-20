ປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ ໄດ້ປະຕິຍານຕົນວ່າ ຈະກວດລ້າງທຳລາຍບ່ອນຫຼົບລີ້
ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ທ່ານອາຊຣາຟ ການີ ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເນື່ອງໃນວັນເອກກະລາດຄົບຮອບນຶ່ງຮ້ອຍປີ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດເອເຊຍໃຕ້ແຫ່ງນີ້ ພວມ ຟື້ນໂຕຄືນຈາກສະພາບຕື່ນຕົກໃຈ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດໃນພິທີແຕ່ງງານເມື່ອແລງວັນເສົາຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 63 ຄົນຮວມທັງພວກເດັກນ້ອຍນຳນັ້ນ ແລະບາດເຈັບອີກ 183 ຄົນ.
ສາຂາຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນເຫດລະເບີດ ທີ່ນະຄອນກາບູລ.
ປະທານາທິບໍດີການີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກຸ່ມຕາລິບານ ແມ່ນຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ໃນການໂຈມຕີທີ່ໜ້າຢ້ານກົວຄັ້ງນີ້ ຍ້ອນການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ໃນໄລຍະຫຼາຍໆປີຜ່ານມາຕໍ່ໂຮງຮຽນ ວັດສາສະໜາອິສລາມ ແລະສະຖານທີ່ສາທາລະນະອື່ນໆນັ້ນ “ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆ” ເປີດການໂຈມຕີທີ່ໄຮ້ຄວາມປານີເຊັ່ນດຽວກັນ.
ກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ປະນາມເຫດລະເບີດໃນຄັ້ງນີ້. ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງກຸ່ມກະບົດ
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີທີ່ປ່າເຖື່ອນ ທີ່ເຈາະຈົງໃສ່ພົນລະເຮືອນ ທີ່ ລວມທັງພວກແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງຫ້າມແລະບໍ່ເປັນທຳເລີຍ.”
ການໂຈມຕີຕໍ່ພົນລະເຮືອນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນນຶ່ງໃນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ໃນຮອບຫຼາຍໆປີ ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານການີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຈະແກ້ແຄ້ນຄືນ ສຳລັບທຸກໆຢົດເລືອດຂອງພົນລະເຮືອນ.” ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມນາໆຊາດ ຮ່ວມສົມທົບກັບຊາວອັຟການິສຖານ ໃນຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວນີ້.
ທ່ານການີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຕໍ່ພິທີແຕ່ງດອງ ແມ່ນການກະທຳ ທີ່ “ໄຮ້ ຄວາມເປັນມະນຸດ” ແລະທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດກອງປະຊຸມ “ວິສາມັນ” ດ້ານ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ເພື່ອທົບທວນຄືນ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຜິດພາດດ້ານການ ຮັກສາຄວາມປອດໄພເຊັ່ນນີ້ເກີດຂຶ້ນອີກ.
ພວກເຄາະຮ້າຍຈາກເຫດລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໃສ່ງານແຕ່ງດອງໃນຕອນກາງຄືນທີ່ເຕັມໄປ
ດ້ວຍຜູ້ຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວຊີໄອ ທີ່ມາຈາກປະຊາຄົມ ຮາຊາຣາ.