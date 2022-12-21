ຜູ້ນຳຂອງພັນທະມິດຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ທຳການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນປາກິສຖານ ໄດ້ຍ້ອງຍໍພວກນັກຕໍ່ສູ້ຂອງຕົນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ໄດ້ຈັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼາຍຄົນ ເປັນຕົວປະກັນ ຢູ່ພາຍໃນສູນສອບສວນຂອງຕຳຫຼວດ ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງແຂວງແຫ່ງນຶ່ງແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ຍອມຈຳນົນ.
ທ່ານນໍ ວາລີ ເມຊຸດ (Noor Wali Mehsud), ຫົວຫນ້າກຸ່ມຕາລີບານປາກິສຖານ, ຫຼື TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan) ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຈາກທີ່ພັກອາໄສ ຂອງຕົນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໂດຍຍົກເອົາຄວາມສົງໄສອີກຄັ້ງໃຫມ່ກ່ຽວກັບຄວາມ ຈິງໃຈຂອງການໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໂດຍຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ອິສລາມຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຊົມເຊີຍທ່ານສໍາລັບການປະຕິບັດການທີ່ສັກສິດນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າອອກຄຳສັ່ງບໍ່ໃຫ້ພວກທ່ານຍອມຈຳນົນຕໍ່ພວກທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ ແລະພວກທີ່ລືມສາສະໜາເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ສະພາບການໃດກໍຕາມ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເມຊຸດ (Mehsud).
ກຸ່ມ TTP ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ຄວາມນີ້ອອກມາເປັນສຽງເວົ້າພາສາທ້ອງຖິ່ນພາສໂຕ (Pashto) ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ທະຫານໜ່ວຍກ້າຕາຍຂອງກອງທັບປາກິສຖານ ຈະເລີ້ມປະຕິບັດງານ ແລະຊ່ວຍເອົາຕົວປະກັນອອກໄປຈາກເຂດຕຶກດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນເຂດທະຫານຮັກສາການພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຢູ່ໃນເມືອງແບນນູ (Bannu).
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານຄາວາຈາ ອາຊີຟ (Khawaja Asif), ໃນຂະນະທີ່ເອົາລາຍລະອຽດລາຍງານໃຫ້ກອງປະຊຸມຕອນແລງຂອງລັດຖະສະພາຊາບໃນນະຄອນຫລວງອິສລາມາບັດ ກ່າວວ່າ ສູນຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍແມ່ນມີ "ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ 33 ຄົນ" ອາໄສຢູ່ ໃນເວລາທີ່ການປິດລ້ອມໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນແຂວງຄາຍເບີ ພາກທັນຄວາ (Khyber Pakhtunkhwa).
ທ່ານອາຊີຟ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມທະຫານພິເສດຂັ້ນສູງຂອງກອງທັບປາກິສຖານ ຫລື SSG ໄດ້ດໍາເນີນການປະຕິບັດງານ ແລະສັງຫານ "ພວກກໍ່ການຮ້າຍທັງໝົດ". ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ພະນັກງານ SSG ສອງຄົນກໍໄດ້ເສຍຊີວິດເຊັ່ນກັນ ໃນຂະນະທີ່ມີເຖິງ 15 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການປະທະກັນນັ້ນ.
ພວກທີ່ຢູ່ອາໄສຢູ່ເຂດນັ້ນລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດແຕກ ແລະສຽງປືນຢູ່ໃກ້ກັບເຂດຕຶກຕໍາຫລວດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນຫລັງຈາກການເຈລະຈາຫຼາຍຮອບກັບ "ພວກກໍ່ການຮ້າຍ" ເພື່ອຮັບປະກັນ "ອິດສະຫລະພາບໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ບໍລິສຸດ" ບໍ່ສາມາດບັນລຸຜົນສຳເລັດໄດ້.