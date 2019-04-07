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ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 10 ຄົນ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຈາກ​ກາ​ນໂຈມ​ຕີ

​ຜູ້​ຊ​າຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ບາດ​ເຈັບ ຈາກ​ລະ​ເບີດ​ແຕກ​ສອງ​ລູກໄດ​້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ ໃນ​ເມືອງ ​ຈາ​ລາ​ລາ​ບັດ, ອັ​ຟ​ກາ​ສິ​ສ​ຖານ ວັນ​ທ 6 ເມ​ສາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ກ່າວ​ວ່າ ​ຕຳ​ຫຼວດ ຢ່າງ​ໜ້ອຍເຈດ​ຄົນ ແລະພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ສາມ​ຄົນ​ໄດ້​
ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ໃນ ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ຢູ່ແຂວງ​ ກາສ​ນີ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ, ພວກກະ​ບົດ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຕຳ​
ຫຼວດ​ສາມ​ຄົນ ໃນ​ການ​ໂຈ​ມ​ຕີຢູ່​ດ່ານກວດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ອີງ​ຕາມ​ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ຫົວ
​ໜ້າ​ຕຳ​ຫຼວດ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ ທ່ານ ​ອາ​ມາດ ຄານ ຊີ​ຣັດ​ຕ໌. ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ ໄດ້​ລາຍ​
ງານ​ວ່າ ພວກ ຕາ​ລິ​ບານ ​ໄດ້​ອ້​າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ.

ຕຳ​ຫຼວດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສີ່​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ເວ​ລາ​ພວກ​ຕາ​ລິ​ບານ​ໄດ້​ຖະ​ຫຼົ່ມ​ດ່ານກວດກາ
ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ແຂວງ​ ຊາ​ຣີ ພູ​ລ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງຜູ້​ນຳ​ສະ​ພາ​ແຂວງ ​
ທ່ານໂມ​ຮຳ​ມັດ ນໍ​ຣ ຣາ​ມາ​ນີ.

ລະ​ເບີດ​ສອງ​ລູກ​ໄດ້​ແຕກ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ແຂ​ວງ​ ນັນ​ກາ​ຮາ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພົ​ນ
​ລະ​ເຮືອນ​ສາມ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ໂຄ​ສົກຂອງຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ແຂວງ​
ທ່າ​ນ ​ອັ​ຕ​ຕາ​ຮູ​ລ​ລາ ໂຄ​ຢາ​ນີ​.

ບໍ່​ມີ​ກຸ່ມ​ໃດ​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດຊອບ ສຳ​ລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ແຂວງ ​ນັນ​ກາ​ຮາ​ ແລະ​
ຊາ​ຣີ ພູ​ລ.

ພວກລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ ໄດ້​ມີ​ໜ້າ​ຢູ່​ແຂວງ ນັນ​ກາ​ຮາ​ ໃນ​ປີ 2015. ການ​ຕໍ່​ສູ້ລ​ະ ຫວ່າງພວກ
​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ ໄດ້​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນຫວ່າງ​ບໍ່​ເທົ່​າ​ໃດ​ອາ​ທິ​ດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ທ່າມ​ກາງ​ການເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ
​ຕິ​ພາບ​ທີ່ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ, ຄື​ກັບການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງກຸ່ມຫົວ​ຮຸນ​ແຮງຕາ​ລິ​ບານ ກັບ
ກອງ​ກຳ​ລັງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ແຜ​ນ​ທີ່ ​ນັນ​ກາ​ຮາ​ຣ ຊາ​ຣີ ພູ​ລ ແລ​ະ​ແຂວງກາ​ຊີ​ນີ.
ແຜ​ນ​ທີ່ ​ນັນ​ກາ​ຮາ​ຣ ຊາ​ຣີ ພູ​ລ ແລ​ະ​ແຂວງກາ​ຊີ​ນີ.

ທູດ​ພິ​ເສ​ດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ຊາລ​ເມ​ ຄາ​ລິ​ຊາດ ໄດ້​ວິ້ງ​ເຕັ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອ​ນ​ ກາ​ບູ​ລ ໃນ​ຕົ້ນ
​ອາ​ທິດ​ນີ້ ສຳ​ລັບ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ທີ່​ຈະ​ລວມ​ມີ​ບຸກ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ, ພວກ
​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ, ພວກ​ກະ​ບົດຕາ​ລິ​ບານ ແລະ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຝ່​າຍ​ຄ້ານ​ອື່ນໆ.
ທ່ານ​ ຄາ​ລີ​ຊາດ ​ກ່າວ​ວ່າໄດ້ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ ໃນລະ​ຫວ່າງ​ກ​ານ​ເຈລ​ະ​ຈາຫຼາຍ​ຮອບ​
ກັບ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລິ​ບານ ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ຢູ່ປະ​ເທດ ກາ​ຕາ​.ຝ

ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ກໍ​ຕາມ ພວກ​ກະ​ບົດ​ຕາ​ລິ​ບານ​ ກໍ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ການ​
ໂຈມ​ຕີ​ໃສ່ກອງ​ກຳ​ລັງ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່ເຈ​ລະ​ຈາ​ໂດຍ​ກັງ​ກັບ​ລັດ​
ຖະ​ບານ ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໂດຍ​ຢືນ​ຢັນວ່າເຂົາ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

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