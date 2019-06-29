ກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ສັງຫານກອງກຳລັງຂອງລັດຖະບານຫຼາຍສິບຄົນ ໃນການໂຕມຕີ
ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໃນອັຟການິສຖານ ຂອງກຸ່ມກະບົດ ຊຶ່ງເປັນການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ ຂອງການ
ເຈລະຈາສັນຕິພາບ ກັບສະຫະລັດ ໃນກາຕາຣ໌ ເພື່ອສົນທະນາຫາລື ໃນການຍຸຕິ
ທາງການເມືອງ ສູ່ສົງຄາມອັຟການິສຖານ ນັ້ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງແຂວງ Baghlan ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນເສົາ
ຂອງກະບົດກຸ່ມໃຫຍ່ ທີ່ໂຈມຕີຄ້າຍທະຫານຂ້າງນອກ ໃນເຂດເມືອງ Nahreen ຍັງຜົນ
ໃຫ້ເກີດການປະທະກັນ ຫຼາຍຊົ່ວໂມງນັ້ນ.
ຫົວໜ້າຂົງເຂດ Fazluddin Mardi ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອ ວ່າ ການໂຈມຕີ ດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ສັງຫານ 26 ຄົນ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານກອງກຳລັງຕາລິບານ
ແລະບາດເຈັບອີກ 8 ຄົນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ພວກກະບົດກໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ໃນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆເລີຍ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ທ່ານ Fazluddin Mardi ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ຄົນບາດເຈັບ ຈຳນວນຫຼາຍກວ່ານີ້ ສຳລັບກອງກຳລັງອັຟການິສຖານ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ບັນຊາການ
ອະວຸໂສ ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມພວກນັ້ນ ແມ່ນຖືກສັງຫານເຊັ່ນກັນ.
ກຸ່ມຕາລິບານ ຍັງໄດ້ທຳການໂຈມຕີ ໃນຕອນເຊົ້າມືດຕໍ່ຄ້າຍຕຳຫຼວດ ໃນແຂວງ
Kandahar ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ບອກກັບ
ວີໂອເອ ໃນການກວດຄົ້ນໃນຂົງເຂດ Takhta Pol ໃກ້ໆກັບສະໜາມບິນ ຂອງເມືອງ
ຫຼວງຂອງແຂວງ ໄດ້ສັງຫານຕຳຫຼວດ 16 ຄົນແລະບາດເຈັບອີກ 4 ຄົນ.
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