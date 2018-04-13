ກຸ່ມກະບົດຕາລີບານ ໄດ້ທໍາການໂຈມຕີຄ້າຍທະຫານ ຂອງກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບທາງພາກຕາເວັນຕົກແຫ່ງນຶ່ງ ຂອງອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງລັດຖະບານເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 11 ຄົນ.
ການໂຈມຕີໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ມີຂຶ້ນທີ່ເມືອງຊິນແດນ (Shindand) ໃນແຂວງເຮ
ຣາດ (Herat) ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບອີຣ່ານນັ້ນ.
ທ່ານຊູຄຣູລລາ ແຊກເກີ (Shukrullah Shaker) ເຈົ້າແຂວງເຮຣາດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ
ວ່າການບຸກໂຈມຕີຂອງພວກກະບົດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ 4 ຄົນໄດ້
ຮັບບາດເຈັບ.
ເຈົ້າແຂວງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າສິ່ງທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ຄ້າຍຂອງຕໍາຫຼວດຮັກສາກົດໝາຍ ແລະ
ອອກຄໍາສັ່ງ ແມ່ນມີທັງທະຫານ ຈາກກອງທັບແຫ່ງຊາດອັຟການິສຖານ ແລະພະນັກ
ງານຕໍາຫຼວດປະຈຳການຢູ່ ເມື່ອຄ້າຍດັ່ງກ່າວຖືກໂຈມຕີ. ທ່ານແຊກເກີ ຍັງໄດ້ຢືນຢັນອີກ
ວ່າ ທ່ານຊາເຢດຊາຣາຟູດິນ ອາລາວີ (Sayed Sharafudin Allawi), ຜູ້ບັນຊາການ
ຂອງຕໍາຫລວດທີ່ນັ້ນກໍເປັນນຶ່ງ ໃນຈໍານວນຜູ້ທີ່ຖືກສັງຫານ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ, ທ້າວ ຊາບີລລາ ມູຈາຮິດ (Zabiullah Mujahid) ກ່າວອ້າງ
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບບນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງໃຫ້ສື່ມວນຊົນວ່າ ການໂຈມຕີ ທີ່ເມືອງຊິນແດນ (Shindand) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອັຟການິສຖານເສຍຊີ
ວິດຫລາຍກວ່າ 20 ຄົນ ແລະພວກກະບົດ ຍັງໄດ້ຍຶດເອົາລົດຫຸ້ມເກາະຂອງທະຫານ ຫລື
ລົດຮໍາວີ ໄປ 4 ຄັນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ການໂຈມຕີຂອງພວກຕາລີບານຍັງໄດ້ສັງຫານເຈົ້າແຂວງ ແລະຕຳຫຼວດ 7
ຄົນໃນແຂວງກາສນີ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງອັຟການິສຖານ. ແຕ່ແນວໃດ
ກໍຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນອັຟການິສຖານ ເວົ້າວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 16
ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເປັນພວກທະຫານ.
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