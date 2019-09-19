ການໂຈມຕີດ້ວຍລົດລະເບີດທີ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນທີ່ອົງການສືບລັບຄາແລັດ (Qalat) ຂອງອັຟການິສຖານຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງຫລວງຂອງແຂວງຊາບູລ (Zabul), ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ 15 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະຫລາຍກວ່າ 90 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ໂຄສົກຂອງຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ກູລ ອິສລາມ ເຊຢານ (Gul Islam Seyal) ກ່າວວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ລວມມີແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ແມ່ນຄົນປ່ວຍທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຮງໝໍຢູ່ໃກ້ໆທີ່ນັ້ນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ໂຮງໝໍຊາບູລ (Zabul) ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຫ້ອງການຜູ້ບັນຊາການ ດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ຖືກທຳລາຍເກືອບໝົດຢູ່ໃນການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້.
ບັນດາພົນລະເຮືອນ ປະເຊີນກັບຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຈາກການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໂດຍທີ່ມີຄົນເສຍຊີວິດ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບເປັນຈຳນວນຫລາຍຢ່າງເປັນປະຫວັດການໃນປີກາຍນີ້, ອີງຕາມການບັນທຶກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທຳອິດ ຂອງປີ 2019 ນີ້ ຫ້ອງການປະຕິບັດງານດ້ານການຊ່ວຍເຫລືອຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ອັຟການິສຖານ ລາຍງານວ່າ ມີພົນລະເຮືອນ 1,366 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະ 2,446 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ການໂຈມຕີໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ມີການໂຈມຕີໃຫຍ່ຫລາຍໆຄັ້ງໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ, ລວມທັງການໂຈມຕີໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ສູນກາງເຮັດບັດປະຈຳຕົວແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນເມືອງຈາລາລາບັດ (Jalalabad), ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງອັຟການິສຖານ ແລະການໂຈມຕີ 2 ຄັ້ງ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກືອບຮອດ 50 ຄົນ ເສຍຊີວິດ. ການໂຈມຕີຄັ້ງນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນການ ໂຈມຕີຕໍ່ການໂຮມຊຸມນຸມເລືອກຕັ້ງຂອງປະທານາທິບໍດີອາຊຣັຟ ການີ (Ashraf Ghani) ຢູ່ໃນແຂວງພາວານ (Parwan).
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນແຂວງນານກາຮາ (Nangarhar), ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງອັຟການິສຖານກ່າວອ້າງວ່າ ການໂຈມຕີໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃນຕອນກາງຄືນຂອງວັນພຸດຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 9 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຂົ້າໄປໃນປ່າໄມ້ແປກໃນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານ ແຊມຊູລລາ ຊາຟີ (Shamsullah Safi) ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຄອກຢານີ (Khogyani) ເວົ້າວ່າພວກຄົນໂດຍສານໝົດທຸກຄົນຢູ່ໃນລົດນັ້ນ ແມ່ນພົນລະເຮືອນ.
ທ່ານ ອາຈມາລ ໂອມາ (Ajmal Omar), ສະມາຊິກທ່ານນຶ່ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນແຂວງນານກາຮາ (Nangarhar) ຢ້ານວ່າຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດຢູ່ໃນການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ອາດຈະເພີ້ມຂຶນກໍເປັນໄດ້ ເພາະຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນຍັງພາກັນຊອກຫາຄົນທີ່ຖືກຊາກຫັກພັງຖົມຢູ່.
ທ່ານ ອາທາລລາ ຄອກຢານີ (Ataullah Khogyani), ໂຄສົກຂອງເຈົ້າແຂວງດັ່ງກ່າວຢືນຢັນວ່າ ມີການໂຈມຕີນີ້ ແຕ່ກໍບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ພວກໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍແມ່ນພົນລະເຮືອນຫລືບໍ່.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການເນໂຕ (NATO) ແລະສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບກ່ຽວກັບການກ່າວຫານັ້ນເທື່ອ.