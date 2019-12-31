ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາ ທີ່ຈະຍຸຕິການສູ້ລົບຢູ່ໃນອັຟານິສຖານເລີຍ ໂດຍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານທີ່ເວົ້າວ່າ ກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກາດການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວຢູ່ໃນການຫາທາງສະຫລຸບຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບກັບສະຫະລັດນັ້ນ ເປັນລາຍງານຖືວ່າ "ຜິດພາດ ແລະບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ".
ການປະກາດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ເມື່ອພວກກະບົດໄດ້ສັງຫານຊີວິດຂອງກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອັຟານິສຖານຢ່າງໜ້ອຍ 14 ຄົນຢູ່ໃນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງຫລາຍໆຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ຫົວໜ້າໂຄສົກຂອງກຸ່ມຕາລີບານ, ທ່ານຊາບີຮູລາ ມູຈາຮິດ (Zabihullah Mujahid) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການປຶກສາຫາລືກັນພາຍໃນລະດັບຂັ້ນນຳ ໃນປັດຈຸບັນກຳລັງພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂອງສະຫະລັດຕໍ່ກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວວ່າ ໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງລົງນັ້ນຢູ່.
"ສະພາບຄວາມເປັນຈິງກໍຄື ເອມມີເຣດແຫ່ງອິສລາມ (Islamic Emirate) ຊຶ່ງໝາຍເຖິງກຸ່ມຕາລີບານ ບໍ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະປະກາດຢຸດຍິງ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານມູຈາຮິດ ທີ່ກ່າວເພື່ອແກ້ຂ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຂ່າວທີ່ເວົ້າແນວອື່ນນັ້ນ ແມ່ນລາຍງານທີ່ເປັນການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງ "ສັດຕູທີ່ມຸ້ງຮ້າຍ."
ການປະຕິເສດດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ອົງການຂ່າວສານຂອງອັຟການິສຖານ ແລະຂອງຕ່າງປະເທດລາຍງານໃນວັນອາທິດຜ່ານມາວ່າ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືພາຍໃນນັ້ນ ສະພາປົກຄອງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ເຫັນດີທີ່ຈະຢຸດຍິງ ເປັນເວລາອາທິດນຶ່ງ ເພື່ອທຳການເຈລະຈາຕໍ່ໄປອີກກັບສະຫະລັດ.