ແມ່ຍິງຊາວອັຟການິສຖານ ປະທ້ວງກຸ່ມຕາລິບານ ທີ່ສັ່ງປິດຮ້ານເສີມຄວາມງາມ

ບັນດາແມ່ຍິງຊາວອັຟການິສຖານທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດເສີມຄວາມງາມ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນຮ້ານເສີມຄວາມງາມໄດ້ໄປລວມກັນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລເປັນເວລາສອງມື້ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປິດທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍກຸ່ມຕາລິບານເມື່ອໄວໆມານີ້.
ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຂອງກຸ່ມຕາລິບານຈະບີບບັງຄັບໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ມີແມ່ຍິງເປັນຫົວໜ້າ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມທຸກຍາກ, ການປະທ້ວງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ນໍາກຸ່ມຕາລິບານ ທ່ານຮິບາຕູລລາ ອາຄຸນຊາດາ ທີ່ມີລາຍງານວ່າ ອາໄສຢູ່ໃນແຂວງກັນດາຮາທາງພາກໃຕ້ຂອງປະທດ, ເຊິ່ງໄດ້ຫຼີກລ່ຽງການປາກົດໂຕ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະບໍ່ໄດ້ພົບກັບບັນດາແມ່ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນ.
ກົດຂໍ້ບັງຄັບຂອງ ທ່ານອາຄຸນຊາດາ ໃນການສັ່ງໃຫ້ປິດຮ້ານເສີມຄວາມງາມທັງໝົດຂອງພວກແມ່ຍິງພາຍໃນນຶ່ງເດືອນ ເປັນການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດ ໃນລາຍຊື່ຍາວຢຽດຂອງນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການເລືອກປະຕິບັດທີ່ກໍານົດໂດຍສິ່ງທີ່ທ່ານອາຄຸນຊາດາຮ້ອງວ່າ ເອມີເຣດອິສລາມ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ອັຟການິສຖານ ມີຊື່ສຽງໃນທາງທີ່ບໍດີ ກ່ຽວກັບ “ການປົກຄອງຜະເດັດການ ທີ່ແບ່ງແຍກທາງເພດ” ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ.
ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງບອກກັບອົງການຂ່າວ TOLO ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງໂທລະພາບທ້ອງຖິ່ນ ວ່າ “ພວກເຂົາປິດມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍແຫ່ງ, ບັນດາໂຮງຮຽນ, ປິດການສຶກສາ ແລະວຽກງານຕ່າງໆ, ແລະປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຂົາກໍາລັງຈະປິດຊ່ອງທາງດັ່ງ ກ່າວນີ້ສໍາລັບພວກແມ່ຍິງນໍາອີກ. ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ບັນດາຜູ້ນໍາຂອງເອມີເຣດອິສລາມຕ້ອງການຈາກພວກເຮົາ.”