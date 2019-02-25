ອັຟການິສຖານ ໄດ້ເລີ້ມສົ່ງເຂົ້າຂອງ ໄປຍັງອິນເດຍ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຜ່ານທາງທ່າ
ເຮືອຂອງອີຣ່ານ ທີ່ພັດທະນາໃໝ່ ໃນການເອົາຊະນະການປັບປຸງການສົ່ງອອກ ແລະຫຼຸດ
ຜ່ອນພັນທະມິດ ໃນເສັ້ນທາງ ຜ່ານເພື່ອນບ້ານ ປາກິສຖານ ທີ່ບໍ່ງ່າຍນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ ທ່ານ Ashraf Ghani ໄດ້ເດີນທາງໃນຍັງເມືອງຊາຍ
ແດນ Zaranj ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອເບິ່ງການເປີດການລຳລຽງຂະບວນລົດ 23 ຄັນ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສຳພາລະຕ່າງໆ ຈຳນວນ 570 ໂຕນ ທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງເມືອງທ່າ Chabahar
ຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານອີຣ່ານ. ທ່າເຮືອເກົ່າເມືອງມຸມບາຍ ໃນອິນເດຍ ແມ່ນຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງ.
ມາເປັນຫຼາຍໆທົດສະວັດແລ້ວ ປະເທດອັຟການິສຖານ ແຜ່ນດິນທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ
ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ກາງຕໍ່ໃສ່ດິນແດນຂອງປາກິສຖານ ແລະທ່າເຮືອຕ່າງໆ ສຳລັບການຄ້າ
ນາໆຊາດ. ແຕ່ວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນຮອບຫຼາຍໆປີ ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນ ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫຼວງ ການຄ້າຂອງອັຟການິສຖານ ແລະກິດຈະກຳ ຜ່ານທາງປາກິສຖານ.
ການກ່າວຕໍ່ປະເທດຊາດໃນພິທີງານ ທາງໂທລະພາບ ທ່ານການີ ໄດ້ໃກ້ຄະແນນຄວາມດີ
ຕໍ່ການປະສານທີ່ແຂງຂັນລະຫວ່າງ ອິນເດຍ ອີຣ່ານ ແລະອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ສະເລັດແບບຫີນຫຼັກໃນບາດກ້າວຂອງການດຳເນີນງານ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເສັ້ນທາງ
ສົ່ງອອກໃໝ່ ຈະຊ່ອຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະປະເທດທີ່ຜ່ານການສົງຄາມແຫ່ງນີ້
ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ອັຟການິສະຖານ ຈະບໍ່ແມ່ນແຜ່ນດິ ທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ປະເລ
ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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