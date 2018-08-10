ພວກຕາລິບານໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີເມືອງກາສນີ ເກືອບ 150 ກິໂລແມັດ
ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງນະຄອນຫຼວງກາບູລ ໃນຕອນຄໍ່າວັນພະຫັດວານນີ້.
ການປະທະກັນຢ່າງໜັກລະຫວ່າງກຸ່ມກະບົດ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພລັດ
ຖະບານ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ຈົນຮອດຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້.
ຢູ່ໃນຈຸດນຶ່ງນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ສູ້ລົບກັນ ຢູ່ກາງເມືອງໃກ້ກັບທີ່ຕັ້ງສຳຄັນຂອງໂຮງ
ການລັດຖະບານ ຮວມທັງໂຮງການແຂວງ ແລະຫ້ອງການອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ
ຂອງອັຟການິສຖານ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງປະຊາຊົນ ແລະສະມາຊິກສະພາຄົນນຶ່ງຂອງ
ແຂວງ ທ່ານອາມານູລລາ ຄຳຣານີ.
ລັດຖະບານໄດ້ສົ່ງກຳລັງພິເສດໄປຍັງແຂວງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍຂັບໄລ່ພວກຕາລິ
ບານ ໃຫ້ຖອຍອອກໄປນອກເມືອງ ອີງຕາມນາຍພົນຟາຣິດ ມາຊາລ ຜູ້ບັນຊາການ
ຕຳຫຼວດປະຈຳແຂວງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກຕາລິບານ ໄດ້ພາກັນເຂົ້າໄປ
ລີ້ຢູ່ ໃນຄຸ້ມຂອງພົນລະເຮືອນ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານຂອງກຳ ລັງພິເສດມີຄວາມຍາກລຳບາກຫຼາຍຂຶ້ນ. ປະຊາຊົນກ່າວວ່າ ການສູ້ລົບຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໃນຫຼາຍເຂດຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນເຂດທີສອງ.
ກອງທັບສະຫະລັດໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທາງທວິດເຕີ ກ່ຽວກັບສະຖານະການໃນເມືອງ
ກາສນີວ່າ “ກຳລັງສະຫະລັດໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນທາງອາກາດຢ່າງ
ໃກ້ຊິດໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ເມືອງກາສນີ. ກຳລັງອັຟການິສຖານ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າສູ້ ແລະຍັງ
ຮັກສາການຄວບຄຸມ ໂຮງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໄວ້ຢູ່. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ລົ້ມ
ແຫຼວອີກຄັ້ງນຶ່ງໂດຍພວກຕາລິບານທີ່ຈະຍຶດເອົາພື້ນທີ່ ໃນະຂະນະທີ່ສ້າງຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງຍຸດທະສາດໃດໆ.”
ແລະກອງທັບອັຟການິສຖານໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ ຕົນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ
ຢ່າງໜັກ ໃຫ້ແກ່ພວກຕາລີບານ ທີ່ເມືອງກາສນີ ແລະຄຸ້ມທີ່ຢູ່ກາງເມືອງແມ່ນຍັງຢູ່ໃນ
ການຄວບຄຸມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທາງຫຼວງເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງກາບູລ ກັບເມືອງການດາຮາ ທີ່ຜ່ານເມືອງ
ກາສນີໄດ້ຖືກປິດລົງ. ພວກຕາລິບານໄດ້ອ້າງວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ປິດທາງຫຼວງ ຮາຍໃກ້ກັບ
ເມືອງແມດານ ວາດັກ ແລະເມືອງກາສນີ ແລະໄດ້ຕັ້ງດ່ານກວດຢູ່ໃນແຫ່ງຕ່າງໆ.
ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທ່ານ ໂມຮໍາມັດ ຣາດມານິສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ
ເອພີວ່າ ທະຫານໄດ້ຊ່ວຍຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ
ລັດຖະບານຍັງຄວບຄຸມເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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